Место для голосования на выборах сменили больше 20 тысяч человек

В Донецкой области уже 9600 избирателей воспользовались правом смены места голосования.

Около 21 тысячи человек сменили место голосования EPA/UPG

Читай также: Не показали свои избирательные фонды еще 14 кандидатов в президенты - КИУ

Более 21 тысячи граждан Украины временно изменили место голосования на выборах президента. Об этом сообщил глава службы распорядителя госреестра избирателей Александр Стельмах, передает УНН.

“По состоянию на сегодня, возможностью временной переменой места голосования воспользовалось уже более 21 тысячи наших граждан“, - отметил Стельмах.

Читай также: СБУ выявила попытки вмешательства спецслужб РФ в украинские выборы через соцсети

В Донецкой области таким правом воспользовались уже 9,6 тысяч избирателей, 1,6 тысячи из них изменили место голосования по Донецкой области на Киев.

При этом он добавил, что на сегодняшний день 211 украинских граждан изменили избирательный округ в Украине на зарубежный.

Читай также: Волонтер Синицын обвинил полицию в подготовке подкупа избирателей

Напомним, ранее в Госреестре избирателей сообщили, что система не позволит дважды проголосовать на выборах президента.