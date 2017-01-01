В День Валентина жительницу Кропивницкого зарезал бывший муж
В Кропивницком вечером 14 февраля убили женщину, сообщает местное издание DOZOR.
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По их информации, в полицию обратилась врач скорой помощи. Она сообщила, что по приезду на вызов бригада констатировала смерть 35-летней женщины. Медики обнаружили у убитой два ножевых ранения - в руку и в область сердца.
Известно, что в квартире, кроме малолетних детей, никого не было. По информации источников, в совершении преступления подозревается бывший муж убитой. Его сейчас разыскивает полиция.
Как сообщалось, в Житомирской области нашли привязанный к дереву труп. В лесу между селами Житомирской области обнаружили привязанный к дереву труп неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет.
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Напомним, в Кропивницком на улице застрелили мужчину. Полиция Кировоградской области ввела в действие специальный план Сирена для розыска подозреваемого в убийстве.