Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В День Валентина жительницу Кропивницкого зарезал бывший муж

Комментариев: 0
Медики обнаружили у убитой два ножевых ранения - в руку и в область сердца. Во время инцидента в квартире находились дети, сообщают СМИ.
В полицию обратились медики
В полицию обратились медики
npu.gov.ua

В Кропивницком вечером 14 февраля убили женщину, сообщает местное издание DOZOR.

Читай также: Под Одессой зек зарезал свою дочь: Сиротами остались трое детей

По их информации, в полицию обратилась врач скорой помощи. Она сообщила, что по приезду на вызов бригада констатировала смерть 35-летней женщины. Медики обнаружили у убитой два ножевых ранения - в руку и в область сердца.

Известно, что в квартире, кроме малолетних детей, никого не было. По информации источников, в совершении преступления подозревается бывший муж убитой. Его сейчас разыскивает полиция.

Как сообщалось, в Житомирской области нашли привязанный к дереву труп. В лесу между селами Житомирской области обнаружили привязанный к дереву труп неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет.

Читай также: В Беларуси ученик в школе зарезал учительницу и подростка

Напомним, в Кропивницком на улице застрелили мужчину. Полиция Кировоградской области ввела в действие специальный план Сирена для розыска подозреваемого в убийстве.

Поделись:
Теги: убийство, жена, муж, День Валентина, Кропивницкий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь