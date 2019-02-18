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Поджог храмов в Запорожье заказали бывший главред и боевик "ДНР"

Комментариев: 2
Оба находятся в розыске и сотрудничают с незаконными вооруженными формированиями.
Грицак рассказал, кого подозревают в поджоге храмов в Запорожье
Грицак рассказал, кого подозревают в поджоге храмов в Запорожье
president.gov.ua

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Заказчиками поджога храмов УПЦ МП в Запорожье в феврале 2019 года стали бывший главред одного из изданий Запорожья и боевик “ДНР“ “Сармат“. Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак, передает УНН.

“Один из заказчиков поджога - бывший главный редактор одного из интернет-изданий Запорожье Артем Тимченко, который в 2014 выехал на оккупированную территорию Донецкой области“, - отметил он.

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Тимченко скрывается там от правоохранительных органов и, по данным СБУ, тесно сотрудничает с “министерством госбезопасности“ так называемой “ДНР“, говорит Грицак.

Второй заказчик - Андрей Кузьменко по прозвищу “Сармат“, является членом незаконных вооруженных формирований “ДНР“. Оба заказчика сейчас находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений, рассказал Грицак. 

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Как установили следователи, они же причастны и к поджогу культовых сооружений УПЦ МП в городе Запорожье 6 и 11 февраля 2019 года, отметил он.

Напомним, ранее в СБУ обвинили РФ в запугивании священников УПЦ МП ради влияния на избирательный процесс в Украине.

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Теги: СБУ, УПЦ МП, поджог, храмы, ДНР
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    18.02.2019, 19:38
Оценка:  +1
fkrfyfan
Ну кто бы сомневался?
VSHIVANKA    18.02.2019, 19:04
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ КТО БЫ В ЭТОМ СОМНЕВАЛСЯ !!!
И ВООБЩЕ , ЭСБУШКУ МОЖНО РАСФОРМИРОВАТЬ ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ ...
ТУТ ДУРАКУ ПОНЯТНО , ЧТО ЗА ВСЕМИ ДЕЛАМИ СТОИТ РОССИЯ И ЛИЧНО ПУТИН , ВЕДЬ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ГОСПЕРЕВОРОТА РАЗВЕ БЫЛИ КАКИЕ ТО ДРУГИЕ ВЕРСИИ В ПОИСКАХ ВИНОВНЫХ ?!
ТАК ЗАЧЕМ КОРМИТЬ АРМИЮ ДАРМОЕДОВ ?!
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