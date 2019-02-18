Поджог храмов в Запорожье заказали бывший главред и боевик "ДНР"

Оба находятся в розыске и сотрудничают с незаконными вооруженными формированиями.

Грицак рассказал, кого подозревают в поджоге храмов в Запорожье president.gov.ua

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Заказчиками поджога храмов УПЦ МП в Запорожье в феврале 2019 года стали бывший главред одного из изданий Запорожья и боевик “ДНР“ “Сармат“. Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак, передает УНН.

“Один из заказчиков поджога - бывший главный редактор одного из интернет-изданий Запорожье Артем Тимченко, который в 2014 выехал на оккупированную территорию Донецкой области“, - отметил он.

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Тимченко скрывается там от правоохранительных органов и, по данным СБУ, тесно сотрудничает с “министерством госбезопасности“ так называемой “ДНР“, говорит Грицак.

Второй заказчик - Андрей Кузьменко по прозвищу “Сармат“, является членом незаконных вооруженных формирований “ДНР“. Оба заказчика сейчас находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений, рассказал Грицак.

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Как установили следователи, они же причастны и к поджогу культовых сооружений УПЦ МП в городе Запорожье 6 и 11 февраля 2019 года, отметил он.

Напомним, ранее в СБУ обвинили РФ в запугивании священников УПЦ МП ради влияния на избирательный процесс в Украине.