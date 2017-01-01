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В Хмельницкой области мужчина поджег два дома из-за конфликта в семье

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Мужчина умышленно поджег два частных дома в селе Судилков Шепетовского района из-за семейного конфликта.
Пожарные два раза тушили поджоги одного мужчины
Пожарные два раза тушили поджоги одного мужчины
hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области мужчина поджег два частных дома в селе Судилков Шепетовского района из-за семейного конфликта. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Указано, что первое сообщение о пожаре в частном доме поступило в 21:06 в понедельник. Известно, что на момент прибытия бойцов ГСЧС на место происшествия площадь пожара достигала 20 кв. м, огнем были охвачены все четыре комнаты дома. Спасатели ликвидировали возгорание в 21:23.

Однако уже в 22:39 поступило второе сообщение о пожаре в жилом доме в этом же селе.

“Там уже дом горел на площади 40 кв. м. Спасатели локализовали и в 22:59 - ликвидировали пожар, а также спасли от огня рядом расположенный жилой дом“, - говорится в сообщении.

По данным полиции, причиной обоих пожаров стали поджоги.

“Уже на следующий день установили личность поджигателя. Им оказался 43-летний местный житель. Свои поступки он объяснил семейным конфликтом“, - добавили в ведомстве.

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Как отмечается, во время пожаров никто не пострадал. Сейчас устанавливается сумма материального ущерба.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Ранее в Ирпене подожгли автомобиль депутата горсовета.

Также сообщалось, что в Запорожье правоохранители задержали троих человек, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова УПЦ МП.

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Теги: конфликт, семья, дом, огонь, пожар, поджог, задержание, Хмельницкая область, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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