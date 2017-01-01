В Хмельницкой области мужчина поджег два дома из-за конфликта в семье
В Хмельницкой области мужчина поджег два частных дома в селе Судилков Шепетовского района из-за семейного конфликта. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.
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Указано, что первое сообщение о пожаре в частном доме поступило в 21:06 в понедельник. Известно, что на момент прибытия бойцов ГСЧС на место происшествия площадь пожара достигала 20 кв. м, огнем были охвачены все четыре комнаты дома. Спасатели ликвидировали возгорание в 21:23.
Однако уже в 22:39 поступило второе сообщение о пожаре в жилом доме в этом же селе.
“Там уже дом горел на площади 40 кв. м. Спасатели локализовали и в 22:59 - ликвидировали пожар, а также спасли от огня рядом расположенный жилой дом“, - говорится в сообщении.
По данным полиции, причиной обоих пожаров стали поджоги.
“Уже на следующий день установили личность поджигателя. Им оказался 43-летний местный житель. Свои поступки он объяснил семейным конфликтом“, - добавили в ведомстве.
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Как отмечается, во время пожаров никто не пострадал. Сейчас устанавливается сумма материального ущерба.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.
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