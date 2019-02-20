В СБУ заявили о разоблачении схемы финансирования сепаратистов

Оперативники установили, что на неподконтрольной части Луганской области незаконно действует мощное финансовое учреждение.

СБУ провела обыски в Киеве и Северодонецке УНИАН

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования сепаратистов ЛНР, через который они получили более 170 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 20 февраля.

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Оперативники установили, что на оккупированной части Луганской области действует мощное финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории, - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники осуществляли операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные деньги курьерами через линию разграничения.

В банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы учреждения открыли почти пятьдесят счетов, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным СБУ, из полученных за предоставление “услуг“ денег злоумышленники регулярно платили налоги в так называемый “бюджет “ЛНР“.

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Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников “финансистов“ правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенного только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен.

Сейчас заблокированы счета физлиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций. Руководителю финансового учреждения заочно оповещено о подозрении в совершении преступления по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч.3 ст.110-2 УК Украины).

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Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.

Ранее СБУ разоблачила противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению “ЛДНР“.