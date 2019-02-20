В СБУ заявили о разоблачении схемы финансирования сепаратистов
Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования сепаратистов ЛНР, через который они получили более 170 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 20 февраля.
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Оперативники установили, что на оккупированной части Луганской области действует мощное финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории, - говорится в сообщении.
В банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы учреждения открыли почти пятьдесят счетов, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.
По данным СБУ, из полученных за предоставление “услуг“ денег злоумышленники регулярно платили налоги в так называемый “бюджет “ЛНР“.
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Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников “финансистов“ правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам.
По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенного только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен.
Сейчас заблокированы счета физлиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций. Руководителю финансового учреждения заочно оповещено о подозрении в совершении преступления по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч.3 ст.110-2 УК Украины).
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Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.
Ранее СБУ разоблачила противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению “ЛДНР“.
Реально все финансируется из российского бюджета ... только у них на первом месте военная кампания, а гражданские перебьются жалкими подачками. У вовочки и так слишком много расходов, чтобы нормально содержать захваченный им Донбасс, ему Крыма и Чечни хватает
Деньги тянут, но 130 млрд долларов точно не вытянут.
Главная проблема, что они лезут к нам страну и вовсе не с пряниками, утырки ...
Они приличную часть своего худеющего бюджета тратят на антиукраинскую кампанию (и военную, и в других направлениях) ... дебилы путинские (((