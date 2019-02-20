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Порошенко просит лишить РФ права вето в ООН в вопросах ее агрессии

Комментариев: 4
Президент обратился к мировому сообществу с призывом поставить Россию на место.
Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко предложил лишить РФ права вето в Совбезе ООН при рассмотрении вопросов агрессии против Украины. Об этом он заявил во время выступления на спецзаседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Сегодня.ua.

Порошенко напомнил, что, будучи подписантом Будапештского меморандума, Россия в 2014 году “вонзила нож“ в спину Украины.

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“Что же может сделать международное сообщество по России? Например, в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций – правильный и оправданный ход“, - отметил президент. 

“Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?“, - спросил Порошенко, обращаясь к мировым лидерам.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко вручил награды участникам Майдана.

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Теги: Порошенко, ООН, Совбез, вето, РФ, Украина, агрессия
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    20.02.2019, 19:09
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Было бы неплохо, но это - вряд ли....
adios    20.02.2019, 19:15
Оценка:  -1
adios
было бы не плохо если бы с мая отопление и водоснабжение и газ а т.д. НЕ ПОДОРОЖАЛИ ))
VSHIVANKA    20.02.2019, 19:03
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОПЯТЬ НАС ОБИЖАЮТЬ КЛЯТИ МОСК.АЛИ !!! )))
НИЩЕБРОДЫ , КАК ВЫ УБОГИ И ЖАЛКИ , КАК ВЫ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛИ СВОИМ НЫТЬЕМ , ЯБЕДНИЧЕСТВОМ И ПОПРОШАЙНИЧЕСТВОМ !!!
ОТ ВАС УЖЕ ШАРАХАЮТСЯ КАК ОТ ЧУМНЫХ , ВЫ УЖЕ ВСЕХ ЗАЕБ.АЛИ !!! )))
НАХЕР ВЫ НИКОМУ НЕ ВСРАЛИСЯ !!!
СКАЧИТЕ ДАЛЬШЕ БАНДЕРЛОГИ !!! )))
Колишній-східняк    20.02.2019, 19:10
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Достали? Так киляй нах отсюда. Чего ты мучаешься?
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