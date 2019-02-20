Порошенко просит лишить РФ права вето в ООН в вопросах ее агрессии

Президент обратился к мировому сообществу с призывом поставить Россию на место.

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Президент Петр Порошенко предложил лишить РФ права вето в Совбезе ООН при рассмотрении вопросов агрессии против Украины. Об этом он заявил во время выступления на спецзаседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Сегодня.ua.

Порошенко напомнил, что, будучи подписантом Будапештского меморандума, Россия в 2014 году “вонзила нож“ в спину Украины.

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“Что же может сделать международное сообщество по России? Например, в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций – правильный и оправданный ход“, - отметил президент.

“Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?“, - спросил Порошенко, обращаясь к мировым лидерам.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко вручил награды участникам Майдана.