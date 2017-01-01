Итоги 21 февраля: Разоблачение СБУ и курс в ЕС и НАТО

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Украине раскрыли “избирательную пирамиду“; вступили в силу изменения в Конституцию: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Полиции разрешили использовать беспилотники

МВД разрешило правоохранителям использовать беспилотные летательные аппараты для обеспечения правопорядка и предупреждения преступлений.

Приказом ведомства утверждена инструкция по применению органами и подразделениями полиции технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи.

Порошенко получил награду в США

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду Международный государственный деятель от Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

Вступил в силу закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Изменения в Конституцию в части намерения Украины вступить в Европейский Союз и НАТО вступили в силу.

Закон № 9037 меняет преамбулу Конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

СБУ раскрыла “избирательную пирамиду“

В СБУ заявили о разоблачении “избирательной пирамиды“ под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Отмечается, что в результате более 30 обысков, проводимых у членов группировки, целью которой был масштабный подкуп избирателей, изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы.

В ведомстве утверждают, что преступную схему организовал народный депутат от Батькивщины Руслан Богдан.

Мадуро закрыл границу с Бразилией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. По его словам, данное решение является превентивной мерой, необходимой для безопасности страны из-за угрозы вторжения США под видом ввоза гуманитарной помощи.

В Каталонии проходили масштабные акции протеста

В Барселоне проходила многотысячная акция протеста под лозунгом Самоопределение - не преступление.

Участники всеобщей забастовки, которые выступают за отделение автономии от Испании, блокировали основные транспортные магистрали и железнодорожные пути. Официально основным требованием протестующих являются социальные улучшения.

США пригрозили странам, использующим Huawei

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут обмениваться информацией с теми странами, которые используют технологии и оборудование компании Huawei.