Порошенко рассказал, каким оружием Украина усилила армию

Государство серьезно укрепило ВМС и сделало ставку на высокоточное вооружение.

Порошенко рассказал, чем Украина вооружилась в прошлом году president.gov.ua

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Украина серьезно усилила армию в прошлом году, сделав акцент на ВМС и высокоточное вооружение. Об этом на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава ВСУ сказал президент Петр Порошенко, передает Сегодня.ua.

Сейчас активно восстанавливаются Военно-морские силы, подчеркнул он: усиливается морская и артиллерийская компонента береговой охраны, совершенствуется инфраструктура базирования кораблей ВМС в морских портах, наращиваются возможности морской пехоты.

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Кроме того, в течение 2018 года в войска было поставлено более трех тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тысяч ракет и боеприпасов, двух тысяч единиц современного стрелкового оружия и антиснайперских систем.

“Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы “Корсар“, “Стугна“, “Барьер“, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы“, - перечислил Порошенко.

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“Осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса “Стугна-П“. Все это уже есть на вооружении“, – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина примет участие в разработке беспилотного бомбардировщика.