Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко рассказал, каким оружием Украина усилила армию

Комментариев: 6
Государство серьезно укрепило ВМС и сделало ставку на высокоточное вооружение.
Порошенко рассказал, чем Украина вооружилась в прошлом году
Порошенко рассказал, чем Украина вооружилась в прошлом году
president.gov.ua

Читай также: Муженко показал процесс разработки символики ВСУ

Украина серьезно усилила армию в прошлом году, сделав акцент на ВМС и высокоточное вооружение. Об этом на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава ВСУ сказал президент Петр Порошенко, передает Сегодня.ua.

Сейчас активно восстанавливаются Военно-морские силы, подчеркнул он: усиливается морская и артиллерийская компонента береговой охраны, совершенствуется инфраструктура базирования кораблей ВМС в морских портах, наращиваются возможности морской пехоты. 

Читай также: Наемник “Москва“ рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе

Кроме того, в течение 2018 года в войска было поставлено более трех тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тысяч ракет и боеприпасов, двух тысяч единиц современного стрелкового оружия и антиснайперских систем. 

“Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы “Корсар“, “Стугна“, “Барьер“, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы“, - перечислил Порошенко.

Читай также: Морская пехота получила на вооружение бронемобили Варта

“Осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса “Стугна-П“. Все это уже есть на вооружении“, – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина примет участие в разработке беспилотного бомбардировщика.

Поделись:
Теги: ВСУ, ВМС, Порошенко, вооружение, армия, противоракетные комплексы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Ганс_мг42    26.02.2019, 11:54
Оценка:  -4
Ганс_мг42
зачем оружие которое нельзя использовать! против оккупантов? на фото ак в обвесе и то дешевом, на передке ни тепловизоров, ни ночников! где все это? на ракетах можно больше воровать? отправь своего сынка на передок,
Woodbrother    26.02.2019, 11:56
Оценка:  +3
Woodbrother
У него сын был при штабе в АТО.
Зорян_и_Шкиряк    26.02.2019, 11:12
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Про усиление ВМС - это троллинг такой? Пока мы видим усиление украинскими катерами ВМФ РФ.
Woodbrother    26.02.2019, 11:26
Оценка:  -2
Woodbrother
Вы читать умеете ? Усиление береговой обороны.
VSHIVANKA    26.02.2019, 10:57
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А КАК ЖЕ ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОЛОТ ?!
ПейС_ДУК    26.02.2019, 11:03
Оценка:  -3
ПейС_ДУК
Молот=утилизатор аты
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь