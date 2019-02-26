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Партия Тимошенко начинает процедуру импичмента президента Порошенко

Комментариев: 23
Лидер "Батькивщины" заявила о начале процедуры импичмента президента Петра Порошенко.
Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента
Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента
Photo by Alexander Prokopenko

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“Батькивщина“ вместе с другими фракциями в парламенте начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко за госизмену, содействие врагу и торговлю на крови со страной-оккупантом. Об этом заявила с парламентской трибуны лидер фракции Юлия Тимошенко.

Так она прокомментировала резонансное журналистское расследование, о том, что близкое окружение Петра Порошенко курировало хищения оборонной отрасли.

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“Мы считаем, что обнародованные журналистами-расследователями факты подпадают под статью 111 УК - государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины“, - заявила она.

“Это содействие врагу, уничтожение украинской армии, содействие стране-оккупанту в захвате нашей страны является подсудным делом“, - подчеркнула лидер партии.

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Она отметила, что собранные за несколько лет журналистами-расследователей доказательства беспрекословно доказывают - президент и его окружение через “Ленинскую кузницу“ Порошенко контрабандно завозили в Украину запасные части из РФ, с “откатами“ и по завышенным в 2-4 раза ценам. 

И эти испорченные части из страны-агрессора поставляли для украинских оборонных заводов и устанавливали на украинском военную технику, добавила Тимошенко.

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“Этим подрывалась обороноспособность страны, рушились примененные против Российской Федерации санкции, и главное, во главе этой пирамиды стоял действующий президент Петр Порошенко“, - возмутилась она.

“Торговлей на крови“ под прикрытием патриотических лозунгов глава государства зарабатывал миллиарды гривен “на горе нашего народа и уничтожал Украину“, подчеркнула лидер фракции.

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Юлия Тимошенко призвала всех без исключения народных депутатов, “которые имеют честь и совесть, поставить на место все организованные преступные группировки“.

Напомним, ранее СМИ писали, что миллионными хищениями в ОПК руководит сын замсекретаря СНБО Игорь Гладковский.

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Теги: Тимошенко, импичмент, Порошенко, процедура, хищения, армия
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Комментариев (23)
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Peyot    26.02.2019, 13:49
Оценка:  +2
Peyot
юля укравашая 25 ярдов доллларов поднявшая цену на газ с 50 до 500у.е. подписавшаясая покупать его 52ярда при реально нужныз 20 и доплачивтаь еси не купила, юля продавшая все что могла из армии )))))) будет обьявлять импичмент))))) да ты уже обьявила импичмент здравому смыслу когда балотировалась)))
Коляка    26.02.2019, 13:52
Оценка:  +1
Коляка
Такие вот политики в Украине))) Сами воруют и друг-друга пытаются уничтожить. Вся эта свора не лучше януковоща...
СухарьОК    26.02.2019, 13:46
Оценка:  +1
СухарьОК
До чего же люди до власти жадные,понимает что новая власть её посадит.
Graddfeydd    26.02.2019, 13:43
Оценка:  +3
Graddfeydd
Эка колясочницу понесло! Такая борчиха вся из себя. Пора ей уже на свалку истории (к товарищам Симоненко, Морозу, Лазаренко и прочим деятелям).
nfhvyt    26.02.2019, 13:23
Оценка:  +5
nfhvyt
Та Юля с хряком одна команда, сейчас разигрывают общий спектакль, лидеры гонки блин.
Катилин    26.02.2019, 13:19
Оценка:  +2
Катилин
Єто мода последних лет, за 2 месяца, 1 месяц до выборов розпочаты майдан, чи процедуру импичмэнту. Нетерплячка ж до кресла дорваться выше здравого смысла))
Духовный_скреп    26.02.2019, 13:17
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Есть ещё в корыте жратва,раз перед выборами такая толкотня идёт.Только вот нет в избирательном списке украинского Пиночета.Голосовать не за кого.
ВосставшийИзБана    26.02.2019, 13:22
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это не жратва в корыте. Это - кому рабы принадлежать будут.
Chief-officer    26.02.2019, 12:59
Оценка:  +1
Chief-officer
Главное надо забрать все паспорта у них всех (включая Тимошенко) что бы не успели сбежать кто куда. Потом ввести опять военое положение и через суд, по законам военного времени, к высшей мере!
ВладиславII    26.02.2019, 13:09
Оценка:  -1
ВладиславII
100%
atos    26.02.2019, 13:24
Оценка:  -4
atos
Если бы эта высшая мера, вернула бы хотя бы на процентов 50 того, что было проёбанно, то да, а так лишняя трата патронов))))
indiger    26.02.2019, 12:53
Оценка:  -2
indiger
как бы на одних нарах вместе с петухом не оказалась Но идея хорошая, хотя и запоздалая.
ВладиславII    26.02.2019, 13:10
Оценка:  0
ВладиславII
Почему запоздалая? Это вона перед выборами так расстаралась.
atos    26.02.2019, 12:50
Оценка:  +3
atos
Процедура хорошая, но уже к сожалению очень запаздавшая
Этого педика нужно было гнать ссаными тряпками ещё пять лет назад, оно же уёбещное шо ппц
птицелов    26.02.2019, 12:42
Оценка:  +9
птицелов
тимоха прям себе розписала за що їй сісти на 20 років
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