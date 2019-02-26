Партия Тимошенко начинает процедуру импичмента президента Порошенко

Лидер "Батькивщины" заявила о начале процедуры импичмента президента Петра Порошенко.

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“Батькивщина“ вместе с другими фракциями в парламенте начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко за госизмену, содействие врагу и торговлю на крови со страной-оккупантом. Об этом заявила с парламентской трибуны лидер фракции Юлия Тимошенко.

Так она прокомментировала резонансное журналистское расследование, о том, что близкое окружение Петра Порошенко курировало хищения оборонной отрасли.

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“Мы считаем, что обнародованные журналистами-расследователями факты подпадают под статью 111 УК - государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины“, - заявила она.

“Это содействие врагу, уничтожение украинской армии, содействие стране-оккупанту в захвате нашей страны является подсудным делом“, - подчеркнула лидер партии.

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Она отметила, что собранные за несколько лет журналистами-расследователей доказательства беспрекословно доказывают - президент и его окружение через “Ленинскую кузницу“ Порошенко контрабандно завозили в Украину запасные части из РФ, с “откатами“ и по завышенным в 2-4 раза ценам.

И эти испорченные части из страны-агрессора поставляли для украинских оборонных заводов и устанавливали на украинском военную технику, добавила Тимошенко.

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“Этим подрывалась обороноспособность страны, рушились примененные против Российской Федерации санкции, и главное, во главе этой пирамиды стоял действующий президент Петр Порошенко“, - возмутилась она.

“Торговлей на крови“ под прикрытием патриотических лозунгов глава государства зарабатывал миллиарды гривен “на горе нашего народа и уничтожал Украину“, подчеркнула лидер фракции.

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Юлия Тимошенко призвала всех без исключения народных депутатов, “которые имеют честь и совесть, поставить на место все организованные преступные группировки“.

Напомним, ранее СМИ писали, что миллионными хищениями в ОПК руководит сын замсекретаря СНБО Игорь Гладковский.