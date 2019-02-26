Оккупанты обещают заменить "паспорта" ОРДЛО на российские - разведка

В первую очередь замену документов пообещали "госслужащим" и "силовикам" .

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Оккупанты на Донбассе активизировали меры по поддержанию пророссийских настроений среди населения. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

В частности, так называемое "руководство республик" интенсивно распространяет информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям "паспортов" "ДНР" и "ЛНР" на российские.

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"При этом якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие" и представители "силовых структур", - говорится в сообщении.

Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупантам, подчеркнули в разведке.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина примет участие в разработке беспилотного бомбардировщика.