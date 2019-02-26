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Оккупанты обещают заменить "паспорта" ОРДЛО на российские - разведка

Комментариев: 7
В первую очередь замену документов пообещали "госслужащим" и "силовикам" .
Лояльность жителей Донбасса пытаются купить обещанием раздать паспорта РФ
Лояльность жителей Донбасса пытаются купить обещанием раздать паспорта РФ
facebook.com/pressjfo.news

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Оккупанты на Донбассе активизировали меры по поддержанию пророссийских настроений среди населения. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

В частности, так называемое "руководство республик" интенсивно распространяет информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям "паспортов" "ДНР" и "ЛНР" на российские. 

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"При этом якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие" и представители "силовых структур", - говорится в сообщении.

Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупантам, подчеркнули в разведке.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина примет участие в разработке беспилотного бомбардировщика.

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Теги: Донбасс, разведка, оккупанты, боевики, паспорта, ОРДЛО, РФ
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Комментариев (7)
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Woodbrother    26.02.2019, 18:23
Оценка:  0
Woodbrother
Паспорт заключенного рассейского концлагеря
СтальнаяКрыса    26.02.2019, 18:06
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Такие паспорта выданные в днр/лнр даже в россии не будут нормальными, на них загран паспорта и в россии не выдадут.
WTF2wtf    26.02.2019, 18:21
Оценка:  +2
WTF2wtf
Россияне только загранпаспорта и обещают который год "некоторым отличившимся" по непонятной никому процедуре. А толку в нем? Украинский загран выгдней иметь.
О внутреннем российском паспорте и о гражданстве никто и не заикается, недостойны они все для Вовочки.
Coюзник    26.02.2019, 17:57
Оценка:  +1
Coюзник
Милый ты обещал на мне женится ... мало что я на тебе обещал ...
nelci    26.02.2019, 17:34
Оценка:  -3
nelci
Еще несколько лет обстрелов и изоляции от Украины и народ там забудет в какой мы стороне...
Кырмызы_вэ_бейаз    26.02.2019, 18:24
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Нет, не забудут. Все равно, людям приходится приезжать к нам за теми же загран. паспортами.
ВосставшийИзБана    26.02.2019, 17:30
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да пожалуйста! Сколько угодно! Я - только за! Пусть их опустят еще ниже.
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