"Кого-то утилизируют": У резиденции "главы ДНР" в Донецке прогремели три взрыва

Недалеко от места взрывов также находится гостиницы миссии ОБСЕ, отмечают росСМИ.

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В понедельник утром в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях и российские СМИ. Всего взрывов было три, сообщает российский ресурс “Говорит Москва“ со ссылкой на МВД “ДНР“.

Один из них раздался рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ. Кроме того, в МВД сообщили, что взрывы произошли в квартале, где располагается резиденция главы “ДНР“. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Первый взрыв прогремел в районе 9:00 в районе Садового проспекта. Второй - недалеко от гостиницы Park Inn на бульваре Пушкина.

“Донецк. Центр. Очень сильный взрыв, похожий на тот, что был в “Сепаре“, “Мощный взрыв, ехала по Университетской, проспект Комсомольский, будто где-то рядом“, - цитирует местных жителей “Остров“.

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“А кого рванули в нашем центре мироздания? В центре знатно прокатилось эхо, вроде даже спаренный был бабах“, “Бульвар Пушкина услышал два подряд и увидел столб дыма в районе гаражей за Шахтером“, “Походу кого-то утилизируют?“, - отмечают пользователи соцсетей.

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“Мощно прогремело, даже стена вздрогнула. Мощно и не далеко“, “Что-то афигенски грохнуло. Штора закачалась“, - пишут они, добавляя, что после взрывов в центре города началась стрельба из стрелкового оружия.

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Напомним, ранее сообщалось, что чешская газета после указания Крыма “российским“ сделала карикатуру на Степана Бандеру.