"Укроборонпром": Все "серые" закупки согласовывались с Кабмином
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Механизмы закупок комплектующих для военной техники производства СССР через так называемые “серые площадки“ критического импорта согласовываются с Кабмином. Об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, такие закупки на сегодня остаются актуальными: “Если говорить непосредственно о так называемых серых площадках, то они нам еще нужны“.
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Он считает, что история с журналистским расследованием о коррупции в армии имеет явные признаки манипуляции фактами, притягивания их за уши “в попытках склеить общую картину“.
“Публикация непроверенной информации из анонимных источников о событиях трехлетней давности за месяц до выборов вызывает большие вопросы и сомнения“, - отметил Букин. “Концерн и я лично готовы всесторонне способствовать расследованию“, - заверил чиновник.
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Напомним, ранее замглавы СНБО Олег Гладковский заверил, что Украина закупает запчасти у России, но коррупционной составляющей в этой ситуации нет. В "Укроборонпроме" же заявили, что официально ничего у РФ не закупали.