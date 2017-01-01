"Укроборонпром": Все "серые" закупки согласовывались с Кабмином

Правительство одобряло механизмы закупок критического импорта через "серые площадки".

Букин заверил, что согласовывал все "серые" закупки для военной техники ukroboronprom.com.ua

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Механизмы закупок комплектующих для военной техники производства СССР через так называемые “серые площадки“ критического импорта согласовываются с Кабмином. Об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такие закупки на сегодня остаются актуальными: “Если говорить непосредственно о так называемых серых площадках, то они нам еще нужны“.

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“Я с первого дня просил государство: помогите решить вопрос. Чтобы мы получали критический импорт из определенного источника: пусть это будут спецслужбы, или любой другой уполномоченный государством орган“, - отметил Букин. По словам гендиректора, уполномоченные органы брали бы информацию из закрытого каталога и обеспечивали “Укроборонпрому“ поставки. На сегодняшний день постановление Кабмина о таких полномочиях уже принято, уточнил он. “Механизмы согласовываются в Минфине“, - добавил Букин. По его словам, осталось решить процедурно-финансовые вопросы по поводу оформления документов. Новая система закупок “на 200% подконтрольна определенным государственным спецслужбам“, подчеркнул Букин. Читай также: Скандал в оборонке: Нацкорпус протестует под ГПУ

Он считает, что история с журналистским расследованием о коррупции в армии имеет явные признаки манипуляции фактами, притягивания их за уши “в попытках склеить общую картину“.

“Публикация непроверенной информации из анонимных источников о событиях трехлетней давности за месяц до выборов вызывает большие вопросы и сомнения“, - отметил Букин. “Концерн и я лично готовы всесторонне способствовать расследованию“, - заверил чиновник.

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Напомним, ранее замглавы СНБО Олег Гладковский заверил, что Украина закупает запчасти у России, но коррупционной составляющей в этой ситуации нет. В "Укроборонпроме" же заявили, что официально ничего у РФ не закупали.