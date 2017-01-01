Организаторы "избирательной сетки" готовы были потратить $82 млн - СБУ

Планировалось привести на выборы почти 7 млн избирателей для голосования за "нужного кандидата".

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В процессе борьбы с влиянием российских спецслужб на выборы президента была обнаружена “избирательная пирамида“ одного из кандидатов, о которой ранее сообщала СБУ. Об этом замглавы ведомства Виктор Кононенко рассказал “Интеру“.

“Мы проанализировали всего один вопрос: появления в Украине российских политтехнологов прокремлевской ориентации, а также работу в сетях украинских политтехнологов, которые имеют длительные контакты с РФ и работали там на выборах“, - уточнил он.

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В процессе изучения вопроса правоохранители увидели, что отдельные политтехнологи задействованы в отдельной сети и работают над одним проектом. После чего СБУ увидела и саму “сетку“, выяснила информацию о ее финансировании и установила 49 организаторов ее деятельности.

“Этими лицами было привлечено больше 686 тысяч граждан Украины. Каждый из них должен был привести на участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата“, - пояснил Кононенко.

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“Стоимость этого проекта - больше 2,22 млрд грн, то есть почти 82 млн долларов США“, - добавил замглавы СБУ. Он отметил, что это “грязные наличные“, легализованные незаконным путем.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что расследуют "избирательные сетки" трех-четырех кандидатов.