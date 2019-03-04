Моббинг: сколько украинцы заплатят за травлю на работе?

Украинский парламент рассмотрит законопроект касательно травли на работе. Предлагают применять систему штрафов.

После закона о буллинге, Верховная Рада решила взяться за моббинг - травлю на работе. Девять нардепов зарегистрировали проект закона “О противодействии моббингу”. Законопроект уже опубликован на сайте Верховной Рады.

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Инициатором этого закона является нардеп от БПП Оксана Билозир.

Если этот закон примут, то он дополнит Административный кодекс. Нарушителям закона о моббинге грозит серьезное наказание. Инициаторы закона предлагают штрафовать за моббинг на работе от 850 до 1700 грн. Альтернативой штрафу являются общественные работы от 20 до 40 часов.

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Если же случаи моббинга повторятся, то наказание для нарушителя будет ужесточено. Предлагают штрафы от 1700 до 3400 грн, или общественные работы от 40 до 60 часов. Такие же наказания для группы обидчиков, или в случае, если травля нанесла вред психическому или физическому здоровью.

Напомним, Юрий Бойко рассказал, как восстановить мир в Украине. В частности, оппозиционный политик отметил, что военного пути решения конфликта в Донбассе не существует, есть только путь переговоров и компромисса и открытого диалога с обществом.