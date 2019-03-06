Военнопленным морякам назначили психиатрическую экспертизу

Кроме того, раненые моряки в данный момент проходят лечение и обследование.

Полозов настаивает, что военнопленным нельзя проводить психолого-психиатрическую экспертизу facebook.com/nikolay.polozov

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Военнопленным украинским морякам Сергею Цыбизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

“По каждому военнопленному защитой было заявлено, что Третья Женевская конвенция “Об обращении с военнопленными“ не предусматривает проведение каких-либо психолого-психиатрических экспертиз“, - подчеркнул адвокат.

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Кроме того, адвокаты указали, что, если данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении.

“В течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников“, - добавил Полозов.

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Кроме того, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, полученным от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, раненые военнопленные моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко прошли обследование и проходят медицинское лечение.

Кроме того, Василий Сорока на этой неделе проходит медицинское обследование для дальнейшей операции.

Напомним, ранее сообщалось, что катера Росгвардии начали патрулировать Керченский пролив.