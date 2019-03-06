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Военнопленным морякам назначили психиатрическую экспертизу

Комментариев: 5
Кроме того, раненые моряки в данный момент проходят лечение и обследование.
Полозов настаивает, что военнопленным нельзя проводить психолого-психиатрическую экспертизу
Полозов настаивает, что военнопленным нельзя проводить психолого-психиатрическую экспертизу
facebook.com/nikolay.polozov

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Военнопленным украинским морякам Сергею Цыбизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

“По каждому военнопленному защитой было заявлено, что Третья Женевская конвенция “Об обращении с военнопленными“ не предусматривает проведение каких-либо психолого-психиатрических экспертиз“, - подчеркнул адвокат.

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Кроме того, адвокаты указали, что, если данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении.

“В течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников“, - добавил Полозов.

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Кроме того, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, полученным от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, раненые военнопленные моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко прошли обследование и проходят медицинское лечение. 

Кроме того, Василий Сорока на этой неделе проходит медицинское обследование для дальнейшей операции.

Напомним, ранее сообщалось, что катера Росгвардии начали патрулировать Керченский пролив.

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Теги: моряки, военнопленные, РФ, Украина, адвокат, экспертиза, здоровье
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Комментариев (5)
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atos    06.03.2019, 12:06
Оценка:  0
atos
Психоатрическую экспертизу нужно делать Педе и всем его друзьям, начиная от Парабуя, Кикимкина, Грошмана, Пашинского, да в принципе всех, кто сейчас верховодит, а потом закрывать в карцер и принудительно и долго лечить этих уебней током )))
Маряки шмаряки это просто марионетки))
big-werasd    06.03.2019, 11:53
Оценка:  +1
big-werasd
А откуда военнопленные, если нет войны, а если есть война, то где военное положение и почему проводят выборы?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    06.03.2019, 11:25
Оценка:  -2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Держат, лубянские суки, парней в качестве подопытных.
atos    06.03.2019, 12:07
Оценка:  -1
atos
Тебя тоже не мешало бы закрыть и полечить уебня агрессивного, чтобы не мычал тут своё гуано.
Зорян_и_Шкиряк    06.03.2019, 12:15
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Не обижайте парня. У нас тут должен быть свой юродивый.
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