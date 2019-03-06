РФ к выборам пыталась взломать госсайты через хакера в Запорожье - СБУ
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РФ пыталась организовать хакерские атаки на государственные учреждения, задействованные в подготовке к избирательному процессу. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
“Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения“, - отмечается в сообщении.
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Программы предназначались для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины, уточняют в СБУ.
Злоумышленник был администратором закрытого хакерского интернет-форума российского происхождения. Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за деньги распространяли вредоносное программное обеспечение.
“Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки интернет-сайтов государственных органов“, - отметили в спецслужбе.
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Такие компьютерные вирусы, по данным специалистов, применяются, прежде всего, для блокировки деятельности информресурсов через подключение к Госреестру Украины.
В случае успеха “работа“ хакеров могла создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий. У злоумышленника изъяли компьютерную технику с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов.
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Напомним, ранее глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия готовит ударные соединения для вторжения в Украину.