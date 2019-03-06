Епифаний назначил себе заместителей по внешним связям

Главой Управления ПЦУ по внешним церковным связям был назначен сам Епифаний.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний назначил заместителей главы Управления внешних церковных связей. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Ими стали архиепископ Ровенский и Острожский Иларион и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратия.

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“Учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей Священный Синод своим решением от 5 февраля 2019 года оставил руководство Управлением внешних церковных связей за предстоятелем“, - уточнила пресс-служба.

Напомним, ранее в ПЦУ заявили, что подкуп избирателей на выборах нарушает заповеди Божьи.