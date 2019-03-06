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СНБО проводит заседание по "Укроборонпрому": онлайн-трансляция

Комментариев: 9
На заседании под руководством Петра Порошенко присутствует генпрокурор Юрий Луценко.
Порошенко проводит заседание СНБО
Порошенко проводит заседание СНБО
facebook.com/petroporoshenko

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СНБО проводит заседание по реформированию ГК “Укроборонпром“. Прямая трансляция этого заседания размещена в странице президента в Facebook.

Заседание проходит под председательством Петра Порошенко, в нем также участвует генпрокурор Юрий Луценко.

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Решение провести такое заседание президент принял после того, как разгорелся скандал в связи с журналистским расследованием о хищениях в армии.

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Украину провести полный аудит “Укроборонпрома“.

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Теги: СНБО, Укроборонпром, хищения, армия, Порошенко
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Комментариев (9)
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Мыкола    06.03.2019, 18:08
Оценка:  +2
Мыкола
Вчера Лещенко рассказывал, что потные ручки известных засранцев тянутся к заводу Запорожтрансформатор. Для этого они банкротят его и выгоняют три тысячи рабочих на улицу! И эта власть хочет править и дальше ? ? ?
СухарьОК    06.03.2019, 18:04
Оценка:  +2
СухарьОК
Прекращаем покупать продукцию Рошен ,пусть сос....
СухарьОК    06.03.2019, 17:54
Оценка:  +3
СухарьОК
2-х личный брехливый кнур.
kapablankas    06.03.2019, 17:44
Оценка:  0
kapablankas
квартал - 97
farfalle    06.03.2019, 17:25
Оценка:  +5
farfalle
Ну чего, посадит Петька сам себя? Шарий все документы предоставил - не отвертишься.
WTF2wtf    06.03.2019, 17:17
Оценка:  0
WTF2wtf
Заседание СНБО в прямой трансляции???
Ого как у Пети подгорает, прямо перед выборами такая показуха.
Таки Зеля будет президентом?
Letohradek    06.03.2019, 17:27
Оценка:  -7
Letohradek
Обломаетесь оба, вместе с Зелей. президентом Украины останется Петр Порошенко.
farfalle    06.03.2019, 17:27
Оценка:  +5
farfalle
Я - за. Ни при ком еще так не разваливалась страна, прекрасно!
СухарьОК    06.03.2019, 17:55
Оценка:  -1
СухарьОК
И тебя тоже повесить-халуй.
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