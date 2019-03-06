СНБО проводит заседание по "Укроборонпрому": онлайн-трансляция

На заседании под руководством Петра Порошенко присутствует генпрокурор Юрий Луценко.

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СНБО проводит заседание по реформированию ГК “Укроборонпром“. Прямая трансляция этого заседания размещена в странице президента в Facebook.

Заседание проходит под председательством Петра Порошенко, в нем также участвует генпрокурор Юрий Луценко.

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Решение провести такое заседание президент принял после того, как разгорелся скандал в связи с журналистским расследованием о хищениях в армии.

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Украину провести полный аудит “Укроборонпрома“.