СНБО проводит заседание по "Укроборонпрому": онлайн-трансляция
На заседании под руководством Петра Порошенко присутствует генпрокурор Юрий Луценко.
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СНБО проводит заседание по реформированию ГК “Укроборонпром“. Прямая трансляция этого заседания размещена в странице президента в Facebook.
Заседание проходит под председательством Петра Порошенко, в нем также участвует генпрокурор Юрий Луценко.
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Решение провести такое заседание президент принял после того, как разгорелся скандал в связи с журналистским расследованием о хищениях в армии.
Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Украину провести полный аудит “Укроборонпрома“.
Ого как у Пети подгорает, прямо перед выборами такая показуха.
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