В здание Кабмина не будут пускать в непристойном виде

В здание украинского правительства не будут пропускать лиц, которые представляют угрозу для окружающих, а также лиц, которые имеют непристойный вид.

Под определением “непристойный вид” в Кабмине имеют в виду тот, который не соответствует общепринятым нормам приличия, оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль, передает Интерфакс-Украина.

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Соответствующее решение приняли на вчерашнем заседании Кабмина.

В предыдущей редакции порядка посещения здания правительства был пункт, который запрещает посещение лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В этот раз скандальный пункт заменили отказом в посещении лицам, которые имеют неприличный вид и представляют угрозу для окружающих.

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Также был принят порядок посещения Дома правительства для представителей СМИ. Журналисты смогут посещать правительство по одноразовому пропуску. Его выдает специальное подразделение ведомства, которое отвечает за взаимодействие с прессой.

Напомним, в Украине отменили книги жалоб и предложений. Кабинет министров отменил книги жалоб и предложений в качестве обязательного норматива.