"Все делаем правильно": Климкин ответил на ноту МИД РФ в 12 страниц

Россия полгода отвечала на заявление Украины намерении не продлевать Договор о дружбе.

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Целиком нота МИД РФ к Украине по поводу прекращения действия Договора о Дружбе и сотрудничестве занимает 12 страниц. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Павел Климкин.

"Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, которое мы направили еще 21 сентября 2018 года. Как видите, с ответом они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц", - написал он.

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По словам Климкина, все 12 страниц посвящены тому, что это только Украина систематически нарушала Договор.

"Например, Соглашение об ассоциации с ЕС - это, по их мнению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми", - отметил он. "Значит, все делаем правильно", - считает министр иностранных дел.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия направила Украине ноту, в которой обвинила нашу страну в систематическом нарушении Договора о дружбе и сотрудничестве, действие которого прекращается с 1 апреля.