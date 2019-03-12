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В Москве назначили психиатрическую экспертизу уже 14 военнопленным

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Адвокаты настаивают на своем присутствии при ее проведении и подчеркивают, что она незаконна.
ФСБ хочет проверить психику 14 украинским морякам
ФСБ хочет проверить психику 14 украинским морякам
EPA/UPG

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Во вторник состоялись следственные действия в отношении еще троих военнопленных украинских моряков и им тоже была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Он уточнил, что в этот раз следственные действия проводили в отношении Вячеслава Зинченко, Андрея Драча и Владимира Терещенко.

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Защита возражала против назначения данной экспертизы и заявила ходатайства о обеспечении присутствия адвокатов при ее проведении.

“По состоянию на сегодняшний день амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 14 военнопленных украинских моряков“, - констатировал Полозов.

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Напомним, ранее экспертизу уже назначили Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру, Сергею Попову, Виктору Беспальченко, Василию Сороке, Сергею Цыбизову, Роману Мокряку, Юрию Безъязычному, Владиславу Костышину, Владимиру Варимезу и Сергею Чулибе.

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Комментариев (5)
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Глод    12.03.2019, 19:03
Оценка:  +1
Глод
Они что под психов косят?
Люблю_Украину    12.03.2019, 18:58
Оценка:  +4
Люблю_Украину
военнопленные без войны и военного положения? такое вообще бывает? 50-60% всей торговли это Россия, а если посчитать еще все российское что перекупается через Европу, так там вообще по 80-90 будет))) и при этом военнопленные. При Гитлере такого не было ибо все хитрые нюхали газ)
Колишній-східняк    12.03.2019, 18:57
Оценка:  -5
Колишній-східняк
Такое впечатление, что там всё ипaнyтыe, поэтому им и кажется, что морякам нужна какая-то экспертиза...
fkrfyfan    12.03.2019, 19:10
Оценка:  +3
fkrfyfan
ну да похоже все моряки ипанутые, ты прав
Boxerogos    12.03.2019, 18:51
Оценка:  +3
Boxerogos
Вас вся Украина просит,возьмите на эту же экспертизу Порошенко,Парубия,Турчинова,Пашин ского,Климкина,Кириленко,Нищука и других наших"патриотов"из числа уходящей власти!
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