В Москве назначили психиатрическую экспертизу уже 14 военнопленным

Адвокаты настаивают на своем присутствии при ее проведении и подчеркивают, что она незаконна.

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Во вторник состоялись следственные действия в отношении еще троих военнопленных украинских моряков и им тоже была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Он уточнил, что в этот раз следственные действия проводили в отношении Вячеслава Зинченко, Андрея Драча и Владимира Терещенко.

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Защита возражала против назначения данной экспертизы и заявила ходатайства о обеспечении присутствия адвокатов при ее проведении.

“По состоянию на сегодняшний день амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 14 военнопленных украинских моряков“, - констатировал Полозов.

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Напомним, ранее экспертизу уже назначили Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру, Сергею Попову, Виктору Беспальченко, Василию Сороке, Сергею Цыбизову, Роману Мокряку, Юрию Безъязычному, Владиславу Костышину, Владимиру Варимезу и Сергею Чулибе.