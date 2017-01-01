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СБУ попросила ГБР проверить информацию о покушении на Билецкого

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Представитель спецслужбы сам обратился в ведомство после заявлений нардепа.
Представитель СБУ сам попросил проверить, не готовит ли он убийство Билецкого
Представитель СБУ сам попросил проверить, не готовит ли он убийство Билецкого
Facebook Андрея Билецкого

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Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство по информации о возможной подготовке заместителем главы СБУ физического уничтожения лидеров “Нацкорпуса“ и “Нацдружин“. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“С заявлением в ГБР обратился заместитель главы СБУ, которого народный депутат Украины во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления“, - говорится в сообщении.

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Лидер “Нацкорпуса“ Андрей Билецкий действительно обвинил Виктора Кононенко как возможного исполнителя его убийства и убийства лидеров “азовского движения“.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по части 2 статьи 365 УК - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с насилием или угрозой применения насилия.

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С соответствующим заявлением в ГБР сам замглавы СБУ, уточнили в ведомстве, а не Билецкий.

Напомним, ранее Андрей Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров “азовского движения“. 

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Теги: Нацкорпус, ГБР, СБУ, убийство, проверка, Билецкий
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