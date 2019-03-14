Украинских моряков нужно считать военнопленными - доклад ООН

Управление верховного комиссара по правам человека пояснило, что захваченные в плен моряки находятся под защитой Третьей Женевской конвенции.

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Украинские моряки, которые были захвачены в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, должны считаться военнопленными. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает “Украинская правда“.

“Руководствуясь нормами международного гуманитарного права, 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными и находящимися под защитой Третьей Женевской конвенции“, - говорится в документе.

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В любом случае они должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения, отмечается в докладе.

“УВКПЧ напоминает, что с военнопленными, в частности, должны обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и оказывать им необходимую медицинскую помощь“, - отмечают в ООН.

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Документ был опубликован на этой неделе и в нем изложена ситуация с правами человека в Украине в период с 16 ноября 2018 по 15 февраля 2019 года. Отчет составлен на английском, но переведен на украинский.

Таким образом, УВКПЧ - первая международная организация, которая признала захваченных украинских моряков военнопленными.

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Напомним, ранее в Москве назначили психолого-психиатрическую экспертизу 14 военнопленным морякам.