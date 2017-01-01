В Винницкой области на ходу загорелся пассажирский автобус

В автобусе загорелся моторный отсек. В салоне не было пассажиров.

На место прибыли пожарные и тушили автобус скриншот из видео

Трагедия произошла на трассе Житомир-Могилев-Подольский. Водитель транспортного средства увидел дым, остановил автобус и выбежал из него.

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Об этом сообщает Телевизионная Служба Новостей.

Водитель ехал с рейса. К счастью, в салоне не было пассажиров, а сам мужчина во время успел среагировать. По словам очевидцев, из нижней части автобуса начали сыпаться искры.

Пока ехали пожарные, автобус пытались потушить очевидцы и работки АЗС, которая находилась недалеко от места происшествия.

Точные причины возгорания неизвестны.

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Напомним, что недавно в центре Чернигова загорелся троллейбус. Машина полностью сгорела до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Вокруг пылающего транспорта собрались жители города, которые снимали фото и видео.

Ранее мы писали о том, что в Ровенской области на ходу загорелся поезд. Огонь уничтожил машинное отделение поезда. Пассажиров вовремя эвакуировали. Ликвидация пожара заняла несколько часов. Происшествие обошлось без жертв.