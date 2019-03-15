В ООН сегодня пройдет спецзаседание по ситуации в Крыму

На заседание едет не только официальная украинская делегация, но и представители крымскотатарского народа и дочь одного из военнопленных моряков.

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Спецзаседание Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму начнется в 16:00 по киевскому времени в пятницу, 15-го марта. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.

Чиновник, который возглавляет украинскую делегацию, добавил, что участие в заседании, кроме украинских дипломатов, примут также лидеры крымскотатарского народа и дочь военнопленного моряка Ольга Опрыско.

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“В заседании примут участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор “Крымского дома“ Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалл“, - отметил он.

“Заседание Совета Безопасности позволит продолжить держать в фокусе внимания международного сообщества агрессию России против Украины“, - подчеркнул дипломат.

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Заседание коснется юридического, политического, безопасности и правозащитного аспектов ситуации в Крыму, говорит Кислица.

“Ожидаем откровенного диалога о том, какие другие действенные шаги может предпринять международное сообщество в контексте деоккупации украинского полуострова“, - подчеркнул он.

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Чиновник добавил, что необходимым является также прекращение нарушения Россией международного права и восстановление безопасности международной навигации в Черном и Азовском морях.

Напомним, ранее был опубликован доклад ООН, в котором сообщалось, что украинских моряков, захваченных РФ, нужно считать военнопленными.