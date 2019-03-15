МИД резко осудил поездку французских политиков в аннексированный Крым

В ведомстве уверены, что эта поездка противоречит официальной позиции Франции касательно аннексии полуострова.

В Министерстве внутренних дел Украины негативно отреагировали на поездку французских политиков в аннексированный Крым. В ведомстве этот визит назвали неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говориться на официальном сайте ведомства.

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Кроме того, в МИДе напомнили, что Франция официально признала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией. Исходя из этого, политики, которые посетили полуостров действуют против этой позиции.

Посещение временно оккупированных территорий через закрытые пункты пропуска - это нарушение украинского законодательства, а также игнорирование принципов международного права.

Расцениваем действия этих французских политиков как прямое попустительство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове, - сообщили в пресс-службе МИДа.

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Напомним, РФ требует с Украины компенсацию за “25-летнее разрушение Крыма”. В Госдуме РФ заговорили о том, что планируют через европейские парламентские структуры требовать компенсацию от Украины за разрушенную экономику Крыма.