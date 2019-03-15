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МИД резко осудил поездку французских политиков в аннексированный Крым

Комментариев: 8
В ведомстве уверены, что эта поездка противоречит официальной позиции Франции касательно аннексии полуострова.
МИД осудил французских политиков
МИД осудил французских политиков
mfa.gov.ua

В Министерстве внутренних дел Украины негативно отреагировали на поездку французских политиков в аннексированный Крым. В ведомстве этот визит назвали неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говориться на официальном сайте ведомства.

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Кроме того, в МИДе напомнили, что Франция официально признала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией. Исходя из этого, политики, которые посетили полуостров действуют против этой позиции.

Посещение временно оккупированных территорий через закрытые пункты пропуска - это нарушение украинского законодательства, а также игнорирование принципов международного права.

Расцениваем действия этих французских политиков как прямое попустительство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове, - сообщили в пресс-службе МИДа.

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Напомним, РФ требует с Украины компенсацию за “25-летнее разрушение Крыма”. В Госдуме РФ заговорили о том, что планируют через европейские парламентские структуры требовать компенсацию от Украины за разрушенную экономику Крыма.

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Теги: МИД, Крым, аннексия, французские политики, нарушение законодательства
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Комментариев (8)
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fitt@r    15.03.2019, 16:30
Оценка:  -2
fitt@r
и шо ?
colavova    15.03.2019, 16:30
Оценка:  -1
colavova
депутаты на пенсии отдохнуть на шару в крым съехались
Master_Yoda    15.03.2019, 16:16
Оценка:  +1
Master_Yoda
Благородство и принципиальность Европы во всей красе. Цивилизованность и высокую культуру видать невооружённым глазом
Sinobi-life    15.03.2019, 16:45
Оценка:  +1
Sinobi-life
Да это зашкваренные европейские депутаты на газпромовские деньги!!!
КульныйПэрэць    15.03.2019, 16:00
Оценка:  +2
КульныйПэрэць
Резко осудил?И как?Памперсы не порвались под шароварами от"кумулятивной" струи"резкости"? ;-)
fkrfyfan    15.03.2019, 15:41
Оценка:  0
fkrfyfan
А во всём мире как то глубоко нас"ать на мнение конторки климки чугункина
Антибес    15.03.2019, 15:28
Оценка:  +1
Антибес
MUД резко осудил?А ящик водки для лыгана Педи резко остудил?))))))))))))))))
Kostos    15.03.2019, 15:32
Оценка:  0
Kostos
Ко-ко-ко, Пердунаторр
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