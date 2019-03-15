ООН начал заседание по Крыму: онлайн-трансляция

Совбез обсудит ситуацию с нарушениями прав человека на оккупированном полуострове.

В ООН проходит заседание по Крыму EPA/UPG

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Совбез ООН начал открытое спецзаседание по ситуации в оккупированном Россией Крыму, сообщает сайт ведомства.

Во время этого заседания планируется обсудить аспекты нарушения прав человека в Крыму, вопрос безопасности судоходства в Азовском море, и возможность остановить Россию от нарушения международного права.

Кроме официальной украинской делегации, на заседании должны выступить преставители Меджлиса крымскотатарского народа и родственники украинских военнопленных моряков.

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Напомним, заседание по ситуации в анннексированном Крыму должно было начаться сегодня в 16:00.