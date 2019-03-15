ООН начал заседание по Крыму: онлайн-трансляция
Совбез обсудит ситуацию с нарушениями прав человека на оккупированном полуострове.
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Совбез ООН начал открытое спецзаседание по ситуации в оккупированном Россией Крыму, сообщает сайт ведомства.
Во время этого заседания планируется обсудить аспекты нарушения прав человека в Крыму, вопрос безопасности судоходства в Азовском море, и возможность остановить Россию от нарушения международного права.
Кроме официальной украинской делегации, на заседании должны выступить преставители Меджлиса крымскотатарского народа и родственники украинских военнопленных моряков.
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Напомним, заседание по ситуации в анннексированном Крыму должно было начаться сегодня в 16:00.
Больное украинофобко многостаночное ...
Утритесь, нацики конченые, не Украина напала на россию ... вы конченые оккупанты, путинские наци.
И никакой срач многостаночных путинских виртуалов не изменит реальности, не смоет с ботоксного ублюдка этой крови.
они не хотят обсудить
Его работа нести любую чушь в оправдание путинского режима.
Для этого оно тут и зарегистрировало не одну сотню рабочих аккаунтов ... антиукраинский путинский бот-профессионал на зарплате.
СЛИШКОМ МНОГО ЧЕСТИ ДЛЯ ТАКОГО БЫДЛА КАК ВЫ , ДА И ЖЕЛАНИЯ НЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ О ЧЁМ ТЫ ТУТ БРЕДИШЬ ....
МНЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО АНКАУТА И ТЕЛЕФОНА , ЧТОБЫ НЕМНОГО РАЗВЛЕЧЬСЯ И ПОГОНЯТЬ МАЙДАУНОВ .....))))
У тебя тут только этого ника твоего около полутора сотен вариций зарегистрировано.
Та к ты и других пишешь, типа твоего мужского "FPN"
Просто российский атиукраинский бот на бюджете.