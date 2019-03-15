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ООН начал заседание по Крыму: онлайн-трансляция

Комментариев: 12
Совбез обсудит ситуацию с нарушениями прав человека на оккупированном полуострове.
В ООН проходит заседание по Крыму
В ООН проходит заседание по Крыму
EPA/UPG

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Совбез ООН начал открытое спецзаседание по ситуации в оккупированном Россией Крыму, сообщает сайт ведомства.

Во время этого заседания планируется обсудить аспекты нарушения прав человека в Крыму, вопрос безопасности судоходства в Азовском море, и возможность остановить Россию от нарушения международного права.

Кроме официальной украинской делегации, на заседании должны выступить преставители Меджлиса крымскотатарского народа и родственники украинских военнопленных моряков.

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Напомним, заседание по ситуации в анннексированном Крыму должно было начаться сегодня в 16:00.

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Теги: Крым, ООН, заседание, оккупация, права
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Комментариев (12)
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КульныйПэрэць    15.03.2019, 18:08
Оценка:  -3
КульныйПэрэць
А как насчёт обсуждения несмолкаемых утверждений нашей уходящей власти что все кто против Пети,те враги Украины и агенты Кремля?
WTF2wtf    15.03.2019, 18:10
Оценка:  +1
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos, фсе скачешь с никак на ник, скакун путинский?
Больное украинофобко многостаночное ...
big-werasd    15.03.2019, 18:12
Оценка:  -3
big-werasd
WTF2wtf тупой баран
WTF2wtf    15.03.2019, 18:17
Оценка:  +2
WTF2wtf
О как у ботов-уркаинофобов подгорает.
Утритесь, нацики конченые, не Украина напала на россию ... вы конченые оккупанты, путинские наци.
И никакой срач многостаночных путинских виртуалов не изменит реальности, не смоет с ботоксного ублюдка этой крови.
big-werasd    15.03.2019, 18:21
Оценка:  0
big-werasd
WTF2wtf ты конченый идиот, так и не понял что стал колонией с марионеточным правительством, которое развязало войну на Донбассе и убивает своих граждан
big-werasd    15.03.2019, 17:47
Оценка:  -4
big-werasd
А нарушение прав человека марионеточным правительством Украины
они не хотят обсудить
WTF2wtf    15.03.2019, 17:06
Оценка:  +5
WTF2wtf
VSHIVANKA - штатный российский бот, гадящий с кучи аккаунтов обоих полов.
Его работа нести любую чушь в оправдание путинского режима.
Для этого оно тут и зарегистрировало не одну сотню рабочих аккаунтов ... антиукраинский путинский бот-профессионал на зарплате.
VSHIVANKA    15.03.2019, 17:15
Оценка:  -10
VSHIVANKA
ВЫТРИ СОПЛИ ДЕВОЧКА !!! )))
СЛИШКОМ МНОГО ЧЕСТИ ДЛЯ ТАКОГО БЫДЛА КАК ВЫ , ДА И ЖЕЛАНИЯ НЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ О ЧЁМ ТЫ ТУТ БРЕДИШЬ ....
МНЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО АНКАУТА И ТЕЛЕФОНА , ЧТОБЫ НЕМНОГО РАЗВЛЕЧЬСЯ И ПОГОНЯТЬ МАЙДАУНОВ .....))))
WTF2wtf    15.03.2019, 17:21
Оценка:  +4
WTF2wtf
Нацик конченый, это ты тут то девочка, то мальчик, с призывами убивать украинцев.
У тебя тут только этого ника твоего около полутора сотен вариций зарегистрировано.
Та к ты и других пишешь, типа твоего мужского "FPN"
WTF2wtf    15.03.2019, 17:25
Оценка:  +7
WTF2wtf
От ника "VSHIVANKA1" до "VSHIVANKA140" + с символьными концовками, как "VSHIVANKAK", "VSHIVANKAO" и т.д.
Просто российский атиукраинский бот на бюджете.
WTF2wtf    15.03.2019, 17:26
Оценка:  +2
WTF2wtf
Только эти российские боты-бюджетники двигают откровенно нацистские идеи ...
VSHIVANKA    15.03.2019, 17:02
Оценка:  -10
VSHIVANKA
НА КОГО РАСЧИТАН ЭТОТ КАРНАВАЛ ? ДЕ ФАКТО ВСЕ УЖЕ СЧИТАЮТ КРЫМ РОССИЙСКИМ , И ТОЛЬКО В УГОДУ США И МАЙДАНУТОМ СТАДУ ПРИХОДИТСЯ ИНОГДА УСТРАИВАТЬ ТАКИЕ ШОУ , ВЫРАЖАТЬ ОЗАБОЧЕННОСТИ И ОБЕСПОКОЕННОСТИ .... В ОБЩЕМ И ЭУРОПЭЙЦИ ДУМАЮТ , ЧТО ВЕСЬМИРСНИМИ , И ИХ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ВАЖНО НАДУВАЮТ ЩЁКИ
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