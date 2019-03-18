Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рядом с сыном бен Ладена: Австралия ввела санкции против россиян и ОРДЛО

Комментариев: 1
Санкции запрещают въезд в страну и предусматривают заморозку счетов.
Австралия ввела санкции против россиян и "лидеров" ОРДЛО
Австралия ввела санкции против россиян и "лидеров" ОРДЛО
EPA/UPG

Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на въезд для троих “лидеров“ ОРДЛО и семи россиян, причастных к захвату украинских кораблей. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн, передает пресс-служба МИД этой страны.

Читай также: В МИД РФ заявили, что “вопрос Крыма закрыт навсегда“

“Австралия осуждает агрессию и призывает Россию немедленно освободить задержанных украинских моряков и захваченные суда“, - подчеркивает она. 

“Мы также призываем Россию обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море“, - добавила министр.

Она подчеркнула, что Австралия не признает никаких действий, направленных на узаконивание аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины.

Читай также: В МИД РФ пообещали “практический ответ“ на санкции

Список лиц, в отношении которых ввели санкции, был обновлен сегодня, 18 марта. В список попали “спикер парламента ЛНР“ Денис Мирошниченко, “спикер парламента ДНР“ Владимир Бидевка и “лидер ЛНР“ Леонид Пасечник. 

Кроме того, в нем присутствуют командир корабля ВМС РФ “Суздалец“ Сергей Щербаков, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин и Алексей Шатохин, командир “Изумруда“ Алексей Шипицин, командир “Дона“ Алексей Саляев, еще один фсбшник Андрей Шеин и начальник погрануправления ФСБ в Крыму Сергей Станкевич.

Интересно, что последним в списке санкции от Австралии перед россиянами был записан сын Усамы бен Ладена.

Читай также: В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет

“Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды“, - подчеркнула Пэйн.

Напомним, ранее в ООН по итогам заседания по ситуации в Крыму констатировали, что Россия нарушила суверенитет Украины, а не наоборот.

Поделись:
Теги: Крым, РФ, Керченский пролив, Донбасс, санкции, Австралия, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    18.03.2019, 12:59
Оценка:  0
Колишній-східняк
Какой удар в спину!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь