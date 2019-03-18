Рядом с сыном бен Ладена: Австралия ввела санкции против россиян и ОРДЛО

Санкции запрещают въезд в страну и предусматривают заморозку счетов.

Австралия ввела санкции против россиян и "лидеров" ОРДЛО EPA/UPG

Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на въезд для троих “лидеров“ ОРДЛО и семи россиян, причастных к захвату украинских кораблей. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн, передает пресс-служба МИД этой страны.

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“Австралия осуждает агрессию и призывает Россию немедленно освободить задержанных украинских моряков и захваченные суда“, - подчеркивает она.

“Мы также призываем Россию обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море“, - добавила министр.

Она подчеркнула, что Австралия не признает никаких действий, направленных на узаконивание аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины.

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Список лиц, в отношении которых ввели санкции, был обновлен сегодня, 18 марта. В список попали “спикер парламента ЛНР“ Денис Мирошниченко, “спикер парламента ДНР“ Владимир Бидевка и “лидер ЛНР“ Леонид Пасечник.

Кроме того, в нем присутствуют командир корабля ВМС РФ “Суздалец“ Сергей Щербаков, сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин и Алексей Шатохин, командир “Изумруда“ Алексей Шипицин, командир “Дона“ Алексей Саляев, еще один фсбшник Андрей Шеин и начальник погрануправления ФСБ в Крыму Сергей Станкевич.

Интересно, что последним в списке санкции от Австралии перед россиянами был записан сын Усамы бен Ладена.

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“Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды“, - подчеркнула Пэйн.

Напомним, ранее в ООН по итогам заседания по ситуации в Крыму констатировали, что Россия нарушила суверенитет Украины, а не наоборот.