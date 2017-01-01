Роспуск Рады: В БПП и Народном фронте отреагировали

Виктория Сюмар называет решение президента незаконным, но ожидаемым.

Замглавы председателя парламентской фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар высказала сомнения в законности решения президента о роспуске Рады. Об этом Сюмар сообщила в комментарии Укринформ.

Сюмар назвала решение мотивированным политически.

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"Правовые сомнения является относительно такого решения. Очевидно, что оно является политически мотивированным, но оно абсолютно ожидаемым", - отметила Сюмар.

Скажу так: я сегодня не вижу оснований для досрочного прекращения парламента - Черненко

Депутат считает, что Зеленский хочет контролировать народных депутатов, использовать максимальную концентрацию своих избирателей.

"Я думаю, что эти задачи являются для него приоритетными", - считает Сюмар.

Нардеп БПП Александр Черненко заявил об отсутствии оснований для роспуска Рады.

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"Чтобы говорить о законности указа, надо его видеть. Скажу так: я сегодня не вижу оснований для досрочного прекращения парламента. Собственно, правовых, юридических оснований ... Сегодня коалиции не существует, но ее не существует с прошлой пятницы ... понятно, что решение политико-правовое, и с политической точки зрения избранного Президента можно понять, но если свое президентство он начинает с сомнительных правовых решений, это, думаю, не то, на что надеялись те, кто за него голосовал. Хотя людям, конечно , это решение понравится и мало кто будет изучать, наскиль ки оно является легитимным ", - сказал Черненко в эфире телеканала" Прямой ".

По его словам, хотелось бы знать, с какого именно момента, по мнению команды Зеленского, коалиция отсутствует.

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"Так сказать, что коалиции нету, нетрудно. Но надо понять факт фиксации, надо понять, от какого дня отсчитывается 30 дней на формирование новой коалиции. То, что мы слышим из той команды, что коалиции нет уже давно, то" давно "- не юридический термин. Нужна конкретика. Поэтому для меня остается загадкой, когда, как считают авторы этого указа, если он выйдет, коалиция прекратила свое существование ", - сказал депутат.

Ранее сообщалось о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перевыборы в Веховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.