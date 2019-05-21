Пристайко - в МИД, Зеркаль - в АП: Зеленский набирает команду дипломатов
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Новым замглавы АП по международным вопросам президента Зеленского может быть назначена Елена Зеркаль, а возглавить МИД может Вадим Пристайко. Об этом пишет Lb.ua.
Лана Зеркаль сейчас занимает должность замминистра иностранных дел и курирует международные юридические вопросы, а Вадим Пристайко является послом Украины при НАТО (до назначения в Брюссель занимал пост замминистра иностранных дел).
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Как видно из официальных сообщений АП, Лана Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации президента.
Кроме того, вместе с Вадимом Пристайко они присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.
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Источники издания в дипломатических кругах подтвердили, что эти кандидатуры рассматриваются Зеленским для назначения. Министра иностранных дел также должна утвердить Верховная Рада.
Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку еще 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин также подал в отставку.
А кандидаты известын на смену ему?
Или он и останется дальше?