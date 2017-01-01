Полторак продолжит работать до увольнения Верховной Радой
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Министр обороны Степан Полторак, который вчера написал заявление об отставке, рассказал о результатах своей встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет Today.
В частности, он отметил, что продолжит возглавлять Министерство обороны до принятия Верховной Радой решения о его отставке. Полторак сообщил, что будет работать исполняющим обязанности министра, пока украинский парламент не примет решение о его отставке.
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“Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны - очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства“, - отметил он.
Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак пришел на встречу в президентом Владимиром Зеленским. Заявление об отставке он написал в понедельник после инаугуации президента.