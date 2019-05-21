Кремль хочет использовать Донбасс как "троянского коня" - Климкин

Глава МИД убежден, что Путин задумал переустройство всего пространства вокруг РФ.

Власти Российской Федерации хотят использовать оккупированные ОРДЛО для дестабилизации ситуации и влияния на всю Украину.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

“Главное - не позволить россиянам сохранить анклав, который в итоге развалит Украину. Это единственное, что должно нас беспокоить“, - считает Климкин.

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Он рассказал, что на последней встрече “Нормандского формата“ на министерском уровне глава МИД РФ Сергей Лавров очень просто сказал, почему Москва против международной администрации: “тогда вы выберете тех людей, которых вы хотите. А это нас при любых условиях не устраивает. Мы должны сохранять контроль над этой территорией“.

“То есть все абсолютно прозрачно: Кремль хочет сохранить контроль над этим регионом и затем использовать его как “троянского коня“ в дестабилизации Украины“, - подчеркнул Климкин.

По его словам, если даже Москва в какой-то момент будет вынуждена согласиться на украинский план урегулирования конфликта, то Кремль “переключится на “раздалбывание“ Украины другими методами“.

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“Я думаю, Путин запланировал переустройство всего пространства вокруг России. И это касается не только Украины: это касается Молдовы, Беларуси, Кавказа и даже Казахстана. Он хочет постепенно построить новую логику, которая была отражением империи Советского Союза на новый манер. И он считает, что это залог некоего глобального влияния и, если хотите, его миссия: он же говорит об “одном народе“, - сказал Климкин.

Отвечая на вопрос об актуальности международной миротворческой миссии, Климкин заявил, что “обсуждение концепции продолжается с европейцами и с американцами. Но воплощения в жизнь - нет“.

По его мнению, главное в этой миссии не много танков с символом ООН, а главное - действующая международная администрация.

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“Однако даже если мы заведем на Донбасс лучшую международную администрацию, все равно экономика Донбасса уже никогда в таком виде не заработает. Никогда. И поэтому нам нужна четкая логика, что мы будем делать там экономически. А также с людьми - ведь люди там разные: одни хотят вернуться в прошлое, другие нас ненавидят, другие - любят. То есть там все очень сложно“, - сказал Климкин.

Напомним, 17 мая Климкин написал заявление и собрался идти в депутаты.

Как сообщалось в декабре 2018, генерал СБУ показал карты Генштаба ВС РФ - Россия планировала захватить 8 областей Украины.