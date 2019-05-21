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Кремль хочет использовать Донбасс как "троянского коня" - Климкин

Комментариев: 12
Глава МИД убежден, что Путин задумал переустройство всего пространства вокруг РФ.
Климкин дал интервью
Климкин дал интервью
EPA/UPG

Власти Российской Федерации хотят использовать оккупированные ОРДЛО для дестабилизации ситуации и влияния на всю Украину.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

“Главное - не позволить россиянам сохранить анклав, который в итоге развалит Украину. Это единственное, что должно нас беспокоить“, - считает Климкин.

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Он рассказал, что на последней встрече “Нормандского формата“ на министерском уровне глава МИД РФ Сергей Лавров очень просто сказал, почему Москва против международной администрации: “тогда вы выберете тех людей, которых вы хотите. А это нас при любых условиях не устраивает. Мы должны сохранять контроль над этой территорией“.

“То есть все абсолютно прозрачно: Кремль хочет сохранить контроль над этим регионом и затем использовать его как “троянского коня“ в дестабилизации Украины“, - подчеркнул Климкин.

По его словам, если даже Москва в какой-то момент будет вынуждена согласиться на украинский план урегулирования конфликта, то Кремль “переключится на “раздалбывание“ Украины другими методами“.

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“Я думаю, Путин запланировал переустройство всего пространства вокруг России. И это касается не только Украины: это касается Молдовы, Беларуси, Кавказа и даже Казахстана. Он хочет постепенно построить новую логику, которая была отражением империи Советского Союза на новый манер. И он считает, что это залог некоего глобального влияния и, если хотите, его миссия: он же говорит об “одном народе“, - сказал Климкин.

Отвечая на вопрос об актуальности международной миротворческой миссии, Климкин заявил, что “обсуждение концепции продолжается с европейцами и с американцами. Но воплощения в жизнь - нет“.

По его мнению, главное в этой миссии не много танков с символом ООН, а главное - действующая международная администрация.

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“Однако даже если мы заведем на Донбасс лучшую международную администрацию, все равно экономика Донбасса уже никогда в таком виде не заработает. Никогда. И поэтому нам нужна четкая логика, что мы будем делать там экономически. А также с людьми - ведь люди там разные: одни хотят вернуться в прошлое, другие нас ненавидят, другие - любят. То есть там все очень сложно“, - сказал Климкин.

Напомним, 17 мая Климкин написал заявление и собрался идти в депутаты.

Как сообщалось в декабре 2018, генерал СБУ показал карты Генштаба ВС РФ  - Россия планировала захватить 8 областей Украины.

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Теги: Донбасс, Путин, Кремль, миротворцы, ООН, Климкин
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Комментариев (14)
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Антіхрю    21.05.2019, 15:10
Оценка:  -5
Антіхрю
Конечно НАТО представляет угрозу для России, и размещение военных баз НАТО к примеру в Харькове. Пока Кремль не хочет вхождения ЛДНР в состав России, а предлагает Киев дать ЛДНР автономию(согласно Минска) с тем что-бы Украина не могла вступить в НАТО.
Антіхрю    21.05.2019, 15:14
Оценка:  -6
Антіхрю
И я, не хочу что-бы на Украине разместили ракеты НАТО с ядерным оружием. Самый лучший вариант внеблоковый статус Украины.
Kostos    21.05.2019, 15:24
Оценка:  +5
Kostos
ага была такая тема в мЯтодичках мышыбратьев уже не актуально
Boxerogos    21.05.2019, 15:09
Оценка:  -5
Boxerogos
Что такое климкин?
Хитрый-Лис    21.05.2019, 15:02
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
Вот этого коня туда и пихнуть.
Помаленьку подкидывать дров в резервацию. Пущай тлеет и дымит.
MargoTetcher    21.05.2019, 14:50
Оценка:  +6
MargoTetcher
Все правильно говорит Климкин. Он изнутри знает этот Мордор и замашки балалаечников. К нему, как главе МЗС как раз меньше всего претензий.
nfhvyt    21.05.2019, 15:26
Оценка:  -3
nfhvyt
Он своё уже отговорил, что за 5 лет этой болтовни у украины нет ни одного соседа, с которым бы не посралась шоколадная банда.
farfalle    21.05.2019, 14:47
Оценка:  -8
farfalle
Опа. Я думал, его уже посадили давно...
Kostos    21.05.2019, 15:26
Оценка:  +2
Kostos
А я думал, шта ты занюхиваешь, хотя бы иногда
nfhvyt    21.05.2019, 14:28
Оценка:  -8
nfhvyt
Климкин, хватит уже истерить, ты никто, так что если ходить можешь, то ходи нaкyй.
Kostos    21.05.2019, 14:37
Оценка:  +3
Kostos
сепар дырявый, а ты кто? Гыгыгыгыгыгы
BROKER666    21.05.2019, 14:38
Оценка:  +5
BROKER666
а оно - ордынский петух из г0вна
Nikolas_Adver    21.05.2019, 15:17
Оценка:  -6
Nikolas_Adver
два быдлюка рагульских - гыгы алкаши заднеприводные.
Kostos    21.05.2019, 15:23
Оценка:  +4
Kostos
Сепарёныш Николас, ты вроде как в соседней статье жаловался, шта украинцы всем пихают и матерятся и тут же без степеснения поднимаешь свою больную тему про шопу Ты, воЕн, как-то апределись
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