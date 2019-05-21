Тимошенко просила у Зеленского должность премьер-министра, - СМИ

Инсайдер рассказал о поведении Тимошенко на консультации у Зеленского.

На сегодняшней консультации глав фракций в Администрации Президента Юлия Тимошенко просила у Владимира Зеленского назначить ее премьер-министром Украины. Об этом рассказал один из участников консультаций, передает Информатор.

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Лидер Батькивщины во время консультаций у президента просила Зеленского повременить с досрочным роспуском Верховной Рады. Она настаивала на том, что парламентские выборы должны состоятся в октябре, как и планировалось.

В то же время, Тимошенко предложила создать коалицию, а ее до очередных парламентских выборов назначить премьер-министром Украины.

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Тимошенко также заявила о необходимости сменить лица в Кабинете Министров, который, по ее представлениям, она должна возглавить.

Напомним, парламент не сможет принимать законы после указа о роспуске ВР. По словам Юлии Тимошенко, парламент не сможет принимать никаких решений, а сможет пойти только на выборы.