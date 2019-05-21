Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тимошенко просила у Зеленского должность премьер-министра, - СМИ

Комментариев: 2
Инсайдер рассказал о поведении Тимошенко на консультации у Зеленского.
Тимошенко хочет стать премьер-министром
Тимошенко хочет стать премьер-министром
president.gov.ua

На сегодняшней консультации глав фракций в Администрации Президента Юлия Тимошенко просила у Владимира Зеленского назначить ее премьер-министром Украины. Об этом рассказал один из участников консультаций, передает Информатор.

Читай также: В АП продолжается встреча Зеленского с представителями фракций и руководством Рады

Лидер Батькивщины во время консультаций у президента просила Зеленского повременить с досрочным роспуском Верховной Рады. Она настаивала на том, что парламентские выборы должны состоятся в октябре, как и планировалось.

В то же время, Тимошенко предложила создать коалицию, а ее до очередных парламентских выборов назначить премьер-министром Украины.

Читай также: Геращенко обвинила Разумкова в сексизме за реплику об изнасиловании ВР

Тимошенко также заявила о необходимости сменить лица в Кабинете Министров, который, по ее представлениям, она должна возглавить.

Напомним, парламент не сможет принимать законы после указа о роспуске ВР. По словам Юлии Тимошенко, парламент не сможет принимать никаких решений, а сможет пойти только на выборы.

Поделись:
Теги: Зеленский, Тимошенко, премьер-министр, Кабмин, назначение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Tratarog    21.05.2019, 18:13
Оценка:  -1
Tratarog
Полная чушь и бред. Зеленский не может назначать П-М. Назначает П-М только ВРУ!! А Президент всего лишь вносит представление в ВРУ кандидата на должность П-М, которого ему дает правящая коалиция в парламенте. Так что ничего она у него просить не могла априори.
Woodbrother    21.05.2019, 18:33
Оценка:  0
Woodbrother
Парламент зельцман тоже рапспускать не может по закону. Но в целях борьбы со злочинной владой он на законы демонстративно плюет .
Woodbrother    21.05.2019, 18:34
Оценка:  0
Woodbrother
Как говорил в сове время товарисч Шариков П.П. - понапридумывали всякой ерунды , что бы простому человеку жизнь запутать
Woodbrother    21.05.2019, 18:07
Оценка:  0
Woodbrother
Вона опоздала, Рада распущена
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь