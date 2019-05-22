"Бенефис абсурда": Проект о выборах от Зеленского пришлось переписать

Законопроект предполагает закрытые списки и 3% барьер на выборах в парламент.

Депутаты не смогли сразу приступить к рассмотрению закона о выборах УНИАН

Президентский законопроект о внесении изменений в избирательной системи предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение проходного барьера в ВР до 3% с нынешних 5%. Об этом пишет Новое время.

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Текст законопроекта Зеленского (№ 10319) уже обнародован на сайте Рады. Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас внедрить на выборах народных депутатов Украины пропорциональную систему с открытыми партийными списками невозможно.

По мнению авторов, внедрение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы.

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В то же время депутат Ольга Червакова заявляет, что оба законопроекта президента были внесены в Раду с ошибками и даже не имели номеров. Когда же парламент только собрался на заседание, проектов вообще еще не было.

"Бенефис абсурда - вот чем обернулось требование нового президента рассмотреть его законопроекты. Он даже не смог вовремя их подать, и это не шутка. Мы собрались в 12, а голосовать не за что", - рассказала она в Facebook.

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Два законопроекта, указанные в повестке дня Совета, невозможно было зарегистрировать, потому что они были написаны с нарушениями нормотворческой техники, а к одному из них даже не было сравнительной таблицы, пояснила она.

"Уже час продолжается заседание парламента, а закон о выборах авторства Зеленского где-то переписывают", - говорит депутат.

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"Законопроекта не видел ни профильный комитет, ни Аппарат. Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, за которые он призвал проголосовать. Это троллинг, ибо их нет", добавила Червакова.

"Президиум тянет время - предоставляет слово фракциям и депутатам, проводит новые и новые записи на выступление. Выглядит это, как дешевый водевиль в провинциальном театре, где ждут специальную гест-стар, которая опаздывает на полтора часа", - пишет она.

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"С трибуны обсуждают виртуальную инициативу, которую никто не видел в глаза. То, что там содержится, это действительно изменение системы, а смена вывески. Это косметический ремонт в горящем доме", - подчеркнула Червакова.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в парламент свой первый законопроект.