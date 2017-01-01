Лещенко, Найем, Залищук и Корнацкий покинули фракцию БПП

Народные депутаты вышли из состава фракции Блок Петра Порошенко.

На внеочередном заседании парламента народные депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук и Аркадий Корнацкий покинули фракцию БПП сегодня, 22 мая.

Об этом сообщила зампредседателя ВР Ирина Геращенко, передает УНИАН.

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По информации издания, на новость об уходе нардепов в сессионном зале был шум. Решение вызвало неодобрение, в частности, со стороны бывших коллег по фракции.

Напомним, в среду, 22 мая, Верховная Рада собралась на экстренное заседание. Известно, что в повестке стоит дня два вопроса: о внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины“ и о внесении изменений в Закон Украины “О публичных закупках“.

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Сообщалось, что президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок. Глава государства Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3% на выборах ВР.