Вадим Пристайко стал заместителем Андрея Богдана
Постпреда Украины при НАТО назначили заместителем главы АП.
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Президент Владимир Зеленский назначил постпреда Украины при НАТО заместителем главы Администрации президента. Об этом говорится в его указе на сайте президента.
“Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины“, - говорится в тексте документа, датированного 22 мая.
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Ранее в СМИ писали о том, что Вадим Пристайко может получить должность главы МИД.
Напомним, ранее на Банковой не исключили, что будут созывать новые заседания Верховной Рады.