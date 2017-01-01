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Вадим Пристайко стал заместителем Андрея Богдана

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Постпреда Украины при НАТО назначили заместителем главы АП.
Вадим Пристайко застал замглавы АП
Вадим Пристайко застал замглавы АП
фото посольства Украины в Канаде

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Президент Владимир Зеленский назначил постпреда Украины при НАТО заместителем главы Администрации президента. Об этом говорится в его указе на сайте президента.

“Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины“, - говорится в тексте документа, датированного 22 мая.

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Ранее в СМИ писали о том, что Вадим Пристайко может получить должность главы МИД.

Напомним, ранее на Банковой не исключили, что будут созывать новые заседания Верховной Рады.

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Теги: Пристайко, АП, Богдан, Зеленский, указ
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