Бабушкам по смартфону и Рада-Титаник: Стефанчук раскрыл планы команды Зе

Идеологией партии "Слуга народа" является либертарианство, а все решения в команде принимает Зеленский единолично.

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Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал об идеологии партии “Слуга народа“, а также о том, как и с кем работает команда Владимира Зеленского. Здесь мы приводим его ключевые цитаты из интервью Lb.ua.

О работе новой власти:

“Я понимаю, что ошибки будут, шишки мы набьем“.

Об аргументе команды Зеленского, что коалиции по факту и не было до выхода оттуда НФ:

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“Не каждый юридический факт нуждается в фиксации. Мы не должны в каждом судебном заседании доказывать, что “Титаник“ затонул. Это - факт общеизвестный“.

О работе президента с действующим парламентом:

“Я бы советовал ему поработать с этим парламентом и “нарезать“ ему на неделю задачи. Если он с этими задачами не справляется и саботирует их, тогда уже нужно принимать другие решения“.

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О принятии решений в команде:

“Любое решение в команде Владимира Александровича прийматься им единолично на основании изучения всех предложений“.

“Это нормально, когда конечные решения принимает один человек, который несет за это ответственность“.

О бывшем замглавы АП Андрее Портнове:

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“Господина Портнова я не знал, не знаю и, думаю, знать не буду“.

Об Андрее Богдане как адвокате Игоря Кломойского (сегодня он прекратил адвокатскую деятельность - прим.ред.):

“Есть в мире три профессии, которые не могут иметь оценки, - священник, врач и адвокат. Когда мы оцениваем человека на основании того, кого он лечит, защищает ли исповедует, мы не можем перекладывать это отношение на представителя профессии. Это работа. Хотя у каждого есть внутренняя этика“.

О целях и идеологии партии “Слуга народа“:

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“Основная миссия - сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места“.

“В основе идеологии нашей партии - лежит идеология либертарианства“.

“Мы не боремся за избирателя - в этом наше отличие. Мы боремся за то, что предлагаем новую модель отношений в Украине“.

Об электорате “Оппозиционной платформы“:

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“Я не понимаю, что такое сознание Юго-Востока“.

О народном вето и референдумах:

- ...Работает во многих странах. Если Верховная Рада принимает законы 16 января, то с помощью ИТ-технологий народ мобилизуется и накладывает вето. Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами.

- Вы же понимаете, что в каждой бабушки в деревне такой штуки нет.

Мы посчитали с экономистами, что выгоднее каждой бабушке в деревне купить смартфончик ...

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- Ааа! За какие деньги?! Это же бюджетные!

- Те, которые будут освобождены от проведения бумажных процедур голосования, которые существуют по методичкам 18 века.

Напомним, ранее БПП внес в Раду новый законопроект о выборах с открытыми списками и барьером в 3%.