В ЕС вспомнили Зеленскому о его обещаниях

В Европейском союзе надеются, что президент Зеленский не отступит от евроатлантического курса.

В Евросоюзе напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он обещал украинцам и европейским партнерам придерживаться курса на ЕС и НАТО. Об этом во время выступления на конференции в Киеве заявила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Аннета Вайдеманн, передает УНН.

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Вайдеманн уверена, что Владимир Зеленский не забыл об обещаниях и не отступит от курса, по которому Украина следует уже шестой год.

Мы надеемся, что слова, которые мы услышали от нового Президента о его поддержке европейской интеграции Украины, и о том, что он хочет активизировать борьбу с коррупцией и продвигать судебную реформу, не будут забыты, - отметила представитель ЕС.

Аннетта Вайдеманн заметила, что если это не пустые слова, то Зеленский действительно сможет привести Украину к успеху за 5 лет каденции.

Мы в ЕС всегда готовы поддержать это и будем продолжать поддержку, - заверила Вайдеманн.

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Напомним, Порошенко дал совет Зеленскому. Политик прокомментировал намерение администрации нового президента вынести вопрос диалога с Россией на референдум.