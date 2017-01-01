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В Запорожье военный подорвал себя гранатой

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Инцидент случился по собственной неосторожности мужчины.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

21 мая около в 15:10 в одно из отделений полиции Запорожья поступило сообщение о том, что в лесополосе обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

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Личность погибшего установили довольно быстро. Им оказался местный житель 1974 года рождения. По информации местных СМИ, мужчина был военным.

Смерть наступила в результате взрыва. По предварительным данным, мужчина случайно подорвал себя гранатой.

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На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное производство по признакам ст.115 с дополнительной квалификацией “несчастный случай”. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Киевом взорвался ресторан. Неизвестные кинули в помещение взрывное устройство. К счастью, пострадавших в результате взрыва нет.

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Теги: граната, несчастный случай, взрыв, военный
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