"Это ваши списки, и вы по ним живете" - Богдан о "закрытых" списках в Раду
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“Закрытые“ или “открытые“ списки на выборах в парламент не особенно волновали команду президента в день консультаций с лидерами фракций. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан, передает Гордон.
Так он ответил на реплику нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука, что выборы по закрытым спискам – это еще большая коррупция, чем “мажоритарка“.
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“Вы приняли закон о выборах по закрытым спискам. Мы вообще не цеплялись за ваши списки. Это ваши списки, и вы по ним живете. Мы хотели только из действующего закона исключить нормы, которые регулируют “мажоритарку“. Все“, – заявил Богдан.
Напомним, ранее Андрей Богдан обвинил лидеров фракций в нарушении договоренностей по закону о выборах.