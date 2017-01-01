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"Это ваши списки, и вы по ним живете" - Богдан о "закрытых" списках в Раду

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Глава Администрации президента подчеркнул, что АП волновала только мажоритарная система.
Богдан заявил депутатам, что "открытые" или "закрытые" списки - их дело
Богдан заявил депутатам, что "открытые" или "закрытые" списки - их дело
УНИАН

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“Закрытые“ или “открытые“ списки на выборах в парламент не особенно волновали команду президента в день консультаций с лидерами фракций. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан, передает Гордон.

Так он ответил на реплику нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука, что выборы по закрытым спискам – это еще большая коррупция, чем “мажоритарка“. 

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“Вы приняли закон о выборах по закрытым спискам. Мы вообще не цеплялись за ваши списки. Это ваши списки, и вы по ним живете. Мы хотели только из действующего закона исключить нормы, которые регулируют “мажоритарку“. Все“, – заявил Богдан.

Напомним, ранее Андрей Богдан обвинил лидеров фракций в нарушении договоренностей по закону о выборах.

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Теги: Богдан, АП, выборы, закон, Мосийчук
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