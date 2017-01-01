Рада может уволить Кабмин в ближайшие дни

Парламент может рассмотреть отставку правительств на этой неделе.

Кабмин могут отправить в отставку в четверг facebook.com/KabminUA

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Верховная Рада планирует рассмотреть отставку Кабмина на этой неделе. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, передает УНН.

“План работы Верховной Рады на эту сессионная неделя. Вторник: блок социальной политики, блок местного самоуправления“, - отметил он.

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“Среда: вопросы ратификации. Четверг: блок аграрной политики, вопрос об отставке Кабинета министров Украины“, - сообщил Парубий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский извинился перед Игорем Коломойским за отобанного у него адвоката.