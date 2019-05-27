В Луцке глубокие ямы на дорогах засадили цветами

Таким образом, хотели обратить внимание на большое количество ям на дорогах в городе.

В Луцке на проспекте Набережном и на улице Заньковецкой активисты посадили цветы в выбоины на асфальте.

Об этом сообщил активист Владимир Бут-Гусаим на своей странице в Facebook.

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Активист отметил, что высаживали цветы общественная организация “Развитие микрорайонов города“. Таким образом, они хотели обратить внимание на большое количество ям на дорогах в городе Луцк, которые появились после зимы.

Ранее сообщалось, что Укравтодор назвал самые опасные места в Киевской области. По данным пресс-службы ведомства, местами концентрации ДТП в области является подъезд к городу Белая Церковь (Н-02), участки на трассе Киев-Вышгород-Десна-Чернигов (Р-69), а также на трассе Киев-Чоп (М-06).

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Также мы писали о том, что на трассе “Житомир-Киев“ в понедельник, 27 мая, произошло жестокое ДТП с переворотом многотонной фуры. Известно, что у фуры с битумом лопнуло колесо, 50 метров отбойника сильно повреждены. Эта часть фуры вылетела на встречку и перевернулась на бок поперек дороги. На место в течении 10 мин прибыли все службы. Происшествие обошлось без пострадавших.