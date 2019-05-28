Гройсман решил скрыть секреты своего похудения

За полтора года Владимиру Гройсману удалось похудеть на 20 кг.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил не раскрывать секреты своего похудения.

Об этом сообщает Украинские новости.

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Гройсман указал, что “это отдельная тема“. На вопрос ест ли Гройсман вообще, он ответил “да“.

Известно, что за полтора года Владимиру Гройсману удалось похудеть на 20 кг. СМИ сообщают, что он добился такого результата с помощью “интервального голодания“.

Ранее мы писали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против нескольких чиновников МОН по факту вероятного злоупотребления служебным положением при внесении в единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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Также сообщалось, что партия Гройсмана на следующей неделе проведет съезд. "Украинская стратегия" будет привлекать в свои ряды молодых людей, исповедующих демократические и европейские ценности. В то же время в команде премьер-министра Владимира Гройсмана могут быть представители нынешнего Кабинета министров.