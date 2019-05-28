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Гройсман решил скрыть секреты своего похудения

Комментариев: 4
За полтора года Владимиру Гройсману удалось похудеть на 20 кг.
Гройсман утаил секреты своего похудения
Гройсман утаил секреты своего похудения
kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил не раскрывать секреты своего похудения.

Об этом сообщает Украинские новости.

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Гройсман указал, что “это отдельная тема“. На вопрос ест ли Гройсман вообще, он ответил “да“.

Известно, что за полтора года Владимиру Гройсману удалось похудеть на 20 кг. СМИ сообщают, что он добился такого результата с помощью “интервального голодания“.

Ранее мы писали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против нескольких чиновников МОН по факту вероятного злоупотребления служебным положением при внесении в единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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Также сообщалось, что партия Гройсмана на следующей неделе проведет съезд. "Украинская стратегия" будет привлекать в свои ряды молодых людей, исповедующих демократические и европейские ценности. В то же время в команде премьер-министра Владимира Гройсмана могут быть представители нынешнего Кабинета министров.

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Теги: Гройсман, партия, похудение, питание, секреты, диета
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Комментариев (4)
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Media-sapiens    28.05.2019, 14:18
Оценка:  0
Media-sapiens
секрет долголетия ежей
но как оказалось, секрета никакого нет, и живут они никуя не долго
в этой области хирургии секретов мало...
Коляка    28.05.2019, 14:13
Оценка:  +1
Коляка
Героин что ли? ))))
alex-zol    28.05.2019, 13:53
Оценка:  +1
alex-zol
"чикнули" свинку хирурги, вот и весь секрет.
Peyot    28.05.2019, 13:50
Оценка:  0
Peyot
пипец тайна за семь печатями. просто нужно не жрать жирного сладкого и мучного... я за 3 месяца 17 сбрасывал а тут чудо за два года 20...
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