Заключенный рассказал, почему в одесской колонии случился бунт

Основными причинами бунта стали некачественная еда, плохие бытовые условия и вымогательство денег .

Один из заключенных, участвующих в бунте в Южной исправительной колонии №51, рассказал о причинах противостояния. На рассказ Дмитрий согласился на условиях анонимности. Об этом он сообщил изданию theБабелю.

Первая причина – плохая еда

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“Каша с тараканами. Салаты режут в большой ванной. Кастрюли, лук [хранят] на полу“, - рассказал Дмитрий. Пять дней назад ситуация стала “невыносимой“, поэтому осужденные начали жаловаться руководству колонии: “Мы начали просить, чтобы они нормально кормили. А они говорят: “Что есть, то и ешьте”“.

Вторая причина – плохие бытовые условия

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“[Денег] просят по-разному. У кого какое количество. Или [говорят, если вы] взяли себе 10 мешков шпатлевки, нам тонну цемента купите и привезите, я скажу куда, - утверждает Дмитрий, - Мужикам надоело, что мало того, что они здесь не могут нормально поесть, еще и посылки не пропускают“.

Еда, которую по словам заключенных, подают в колонии №51 thebabel.net

Третья причина – вымогательство денег

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По словам заключенного, за передачу продуктов питания или стройматериалов сотрудники колонии требуют деньги. “ Руководство колонии не делает ремонт и не позволяет его сделать заключенным - замполит не пропускает строительные материалы, которые покупают сами осужденные. Вроде требует за это деньги“ – говорится в сообщении

Что произошло в колонии 27 мая?

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Утром 27 мая руководство колонии пообещало прислушаться к жалобам осужденных и решить их, рассказывает Дмитрий. Но через некоторое время начальник колонии вызвал к себе “на разговор“ шесть человек, которые больше всего возмущались условиями жизни в колонии. “Когда они подошли на вахту, там [ждал] спецназ и давай их бить. Мужики, которые проходили рядом, это увидели. Конечно, никто не будет стоять смотреть, как бьют своих. Все потянулись туда, начали кричать: “Что вы делаете?!”Они [правоохранители] начали стрелять холостыми, бросать камнями, хотели пожарной машиной зэков задавить. Мы остановили машину, сняли водителя, поставили машину у ворот и подожгли ее, чтобы спецназ не мог зайти“ , - рассказывает о событиях сегодняшнего дня Дмитрий.

Еда, которую по словам заключенных, подают в колонии №51 thebabel.net

Напомним, в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге.