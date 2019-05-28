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Виктор Павлик будет баллотироваться в Верховную Раду

Комментариев: 2
Сейчас партия "Стабильность" ведет переговоры с Олегом Винником.
Павлик будет баллотироваться в Раду
Павлик будет баллотироваться в Раду
facebook.com/vpavlik100

Певец Виктор Павлик проводит переговоры с партией “Стабильность“ о походе на парламентские выборы. Об этом он сообщил LB.ua.

Павлик отметил, что пока что нет окончательного решения, но он в любом случае поддержит партию “Стабильность“. 

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Лидер партии “Стабильность“ Василий Журавлев заявляет, что также ведет переговоры с Олегом Винников. Однако, окончательный список партии будет принят на съезде через несколько недель.

Продюсер Винника Александр Горбенко опроверг информацию о том, что певец пойдет на выборы в Раду. 

Ранее мы писали о том, что лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о том, что его политсила готовится к объединению с известными политическими партиями. Вакарчук пообещал, что партия Голос останется верной своим принципам не будет объединяться с “политическими брендами”.

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Также сообщалось, что Рада увеличила территорию одного из районов Донецкой области. Нардепы после нескольких неудачных попыток поддержали соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" 230 голосами.

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Теги: Виктор Павлик, Верховная Рада, баллотироваться, депутат, партия
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Комментариев (2)
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Вспышка_Справа    28.05.2019, 20:06
Оценка:  -2
Вспышка_Справа
Картавый Вакарчук - партия Голос
Иво Бобул - партия Волос

Не дай бой, если Моисей Кацман, ведущий гинеколог клиники №7 решит создавать свою партию!
Nikolas_Adver    28.05.2019, 20:19
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
пусть создает, поржем
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