Виктор Павлик будет баллотироваться в Верховную Раду
Певец Виктор Павлик проводит переговоры с партией “Стабильность“ о походе на парламентские выборы. Об этом он сообщил LB.ua.
Павлик отметил, что пока что нет окончательного решения, но он в любом случае поддержит партию “Стабильность“.
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Лидер партии “Стабильность“ Василий Журавлев заявляет, что также ведет переговоры с Олегом Винников. Однако, окончательный список партии будет принят на съезде через несколько недель.
Продюсер Винника Александр Горбенко опроверг информацию о том, что певец пойдет на выборы в Раду.
Ранее мы писали о том, что лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о том, что его политсила готовится к объединению с известными политическими партиями. Вакарчук пообещал, что партия Голос останется верной своим принципам не будет объединяться с “политическими брендами”.
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Также сообщалось, что Рада увеличила территорию одного из районов Донецкой области. Нардепы после нескольких неудачных попыток поддержали соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" 230 голосами.
Иво Бобул - партия Волос
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