Оля Полякова идет в политику: Певица заявила о создании "женской партии"

Звезда эстрады решила сменить амплуа.

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Украинская певица Оля Полякова убеждена, что женщины являются “силой“ Украины и намерена создать свою партию.

Об этом она рассказала время доклада на Форуме женского партнерства, который состоялся 29 мая при поддержке общественной организации “Ділові Українські Жінки“, видео опубликовано в Facebook.

“Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины“, - рассказала Полякова.

Во время своего выступления певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа, смены старых лиц во власти и ответственность за принятие решений власть имущих.

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Формировать команду партии Оля полякова намерена лично. Артистка добавила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки. Полякова сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.

"Во избежание манипуляций, говорю сразу – партия не будет принимать участие на выборах 21 июля. Тем не менее я создаю ее именно сейчас. Потому что именно сейчас общество готово менять систему. Тысячи женщин меня слышат и разделяют мои ценности. Еще раз подчеркну, моя цель – не попасть в парламент какой-либо ценой, а собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы!" - заявила Полякова.

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