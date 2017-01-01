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Партия "Слуга народа" объявила о наборе кандидатов в депутаты: каждый может подать заявку

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Отбор продлится до 2 июня включительно.
Каждый может стать частью команды Зеленского
Каждый может стать частью команды Зеленского
facebook.com/ze2019official

Партия “Слуга народа“ объявила о наборе кандидатов в депутаты в мажоритарных округах, политических деятелей в будущем, членов комиссии и волонтеров на досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Идеальный кандидат для партии - это “порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания“.

Кроме того, для кандидата важно быть патриотом, уметь работать в команде, быть лидером и иметь интеллект.

“...он открыт, воспитан, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента“, - говорится в сообщении.

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Все, кто желает стать кандидатом в депутаты, должен заполнить расширенную анкету, где нужно указать всю информацию о себе, а также обязательно нужно загрузить видеорезюме, в котором нужно объяснить, почему человек подходит на должность. Также нужно предложить три законопроекта. 

Еще можно быть волонтером в штабе, членом комиссии или наблюдателем и стать политическим деятелем в будущем.

Отбор продлится до 2 июня включительно, все формы заявки находятся на официальном сайте партии. 

Ранее сообщалось, что Лещенко надеется на место в “Слуге народа”.

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Теги: Зеленский, партия, политика, кандидат, кандидат в депутаты, Верховная рада, выборы, волонтер, заявка
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