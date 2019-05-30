В МИД подтвердили информацию об украинском капитане судна "Викинг"

Украинец является капитаном пассажирского судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.

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Капитаном большого пассажирского судна, с которым вечером 29 мая столкнулась прогулочная лодка на Дунае в Будапеште, является гражданин Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как рассказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, такую ​​информацию украинскому консулу предоставили в полиции Венгрии.

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“Полиция Венгрии сообщила, что капитаном катера “Викинг“ является гражданин Украины. Произошел такой инцидент, открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия“, - сказал Кирилич.

По словам дипломата, консул сейчас находится на прямой связи с полицией и уточняет все обстоятельства. “Первое обстоятельство - это то, что на прогулочном катере граждан Украины просто не было, а другим управлял гражданин Украины как капитан“, - заявил он.

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Представитель венгерской полиции Адриан Пал 30 мая сообщил, что туристическое судно, на борту которого были туристы из Южной Кореи, затонуло почти сразу после столкновения с пассажирским судном у одного из мостов через Дунай. В результате погибли семь человек, еще 21 человек пропал. Семь человек спасли.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что туристы не имели себе спасательных жилетов.

Напомним, катер с туристами утонул в Будапеште 29 мая. Информация об этом появилась ночью.