"Историческая стенограмма, но видео было бы эпичнее" - Геращенко

Первый вице-спикер подчеркивает, что стенограмма, несмотря на неточности, подтвердила отсутствие договоренности по закрытым спискам.

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Первый вице-спикер Ирина Геращенко назвала стенограмму консультаций в АП “исторической“. Об этом она написала в Facebook.

Политик отметила, что человек, стенографировавший встречу, явно не знал всех людей в комнате, ведь хорошая часть спикеров отмечена как “выступающие“.

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“Мы недаром настаивали на обнародовании стенограммы консультаций в АП. Хотя видео было бы эпичнее“, - говорит Геращенко.

“Одна пикантная деталь. В начале стенограммы уже идет расшифровка феерического выступления Олега Ляшко, когда его еще не было в зале, и он с боями туда пробивался и кричал под дверью. Но в историческую стенограмму попал и его точно идентифицировали как “О. Ляшко“, - отметила она.

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“При этом большинство присутствующих в зале - а это лидеры фракций, приглашенные и допущенные на четвертый, президентский этаж, по списку - названы как “Выступающий“. То есть, на консультациях их так и не идентифицировали, кто есть кто? Это действительно историческая стенограмма“, - подчеркнула Геращенко.

“Ну, и эпические “опечатки“. Например, в стенограмме я вроде бы говорю о большой работе ВР “в адаптации законов в сенат“), конечно же, в реале речь шла об адаптации к стандартам ЕС и НАТО. Но в АП этих слов боятся“, - шутит она.

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“Ключевое. Из стенограммы четко видно, что Парубий, я, руководители БПП, НФ и РПЛ заявили о неконституционности роспуска. И ни БПП, ни НФ не соглашались ни на какие закрытые списки“, - заверила Геращенко.

Напомним, ранее в АП опубликовали стенограмму встречи президента с лидерами фракций на Банковой.