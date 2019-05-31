Во Львове аноним угрожал взорвать отель, если войска ВСУ не выведут из Донбасса

На исполнение требований “минер” дал сутки.

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30 мая около 12 часов дня на электронную почту отельно-ресторанного комплекса “Нобилис” пришло анонимное сообщение о том, что на территории заведения установлено взрывное устройство. Если в течение суток войска ВСУ не выведут из Донбасса, отель взорвется. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовского облсовета.

Сразу же после этого сообщения на место происшествия направились кинологи, полицейские и взрывотехники. Никаких взрывных устройств на территории комплекса не обнаружили.

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К слову, вчера по такой же схеме сообщили о минировании отелей “Цитадель” и “Леополис” во Львове. Сообщения оказались ложными.

Полиция сейчас ищет лиц, причастных к ложному минированию отелей.

Напомним, во Львове в торговом центре ищут взрывчатку. Сообщение о заминировании поступило в полицию около 10 утра.